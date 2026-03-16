Crimson Desert может подарить игрокам долгожданный "вау-эффект"

Джейк Бальдино, автор популярной рубрики «Before You Buy» на YouTube-канале Gameranx, поделился своими ранними впечатлениями от ревью-копии южнокорейского ролевого экшена Crimson Desert. И, судя по всему, масштабность грядущей игры способна поразить даже видавших виды ветеранов индустрии.

Во время совместного подкаста Бальдино признался, что проект обрушивает на игрока огромное количество систем и механик одновременно, из-за чего интерфейс и некоторые действия в начале кажутся слегка неочевидными. Однако чувство перегруженности быстро сменяется абсолютным восторгом.

Что я могу сказать точно, так это то, что игра сразу же дает этот "вау-эффект". Это не попытка просто нагнать хайп, но она действительно ощущается как смена поколений в плане того, сколько всего происходит на экране, как это выглядит и ощущается. Дальность прорисовки здесь не похожа ни на что, что я видел раньше. Это просто сумасшествие.

— восхитился Джейк Бальдино.

Обсуждая потенциал игры удерживать пользователя десятки часов, ведущие сошлись во мнении, что главный "крючок" Crimson Desert — это жажда исследований. Бальдино сравнил это чувство с песочницами вроде Dragon’s Dogma и классической The Elder Scrolls V: Skyrim, где за каждым углом можно наткнуться на странное, созданное вручную событие или секрет.

Среди шероховатостей ранних этапов блогер отметил непривычное поведение камеры, которая «живет своей жизнью» и иногда выбирает неудобные ракурсы, стремясь показать больше окружения, чем самого персонажа. Также ведущие подтвердили участие актера Алекса Джордана (Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong), который исполнил роль одного из экспрессивных NPC, недовольного свиным шашлыком в таверне.

Отдельной темой для разговора стал невероятный ажиотаж вокруг игры в интернете, который один из ведущих назвал самым высоким со времен выхода Elden Ring. Впрочем, оправдает ли игра этот колоссальный уровень ожидания — узнаем совсем скоро.

Официальный релиз экшена от студии Pearl Abyss запланирован на 19 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.