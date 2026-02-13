Crimson Desert может получить мультиплеер и DLC после релиза

Pearl Abyss в отчёте за четвертый квартал 2025 года раскрыла планы на будущее Crimson Desert. Во время конференции руководство сообщило, что в случае высокого рыночного спроса проект может расшириться за счёт загружаемого контента и даже полноценного многопользовательского режима.
Изначально игра задумывалась как MMO, затем трансформировалась в одиночный экшен. В последние годы о мультиплеере не упоминали, однако теперь стало ясно, что от идеи полностью не отказались — студия решила сосредоточиться на завершении сюжетной кампании.
Также разработчики объяснили затянувшиеся сроки производства: параллельно велась работа над собственным движком BlackSpace Engine, что и повлияло на длительность разработки.
