Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 368 оценок

Crimson Desert может получить мультиплеер и DLC после релиза

butcher69 butcher69

Pearl Abyss в отчёте за четвертый квартал 2025 года раскрыла планы на будущее Crimson Desert. Во время конференции руководство сообщило, что в случае высокого рыночного спроса проект может расшириться за счёт загружаемого контента и даже полноценного многопользовательского режима.

Изначально игра задумывалась как MMO, затем трансформировалась в одиночный экшен. В последние годы о мультиплеере не упоминали, однако теперь стало ясно, что от идеи полностью не отказались — студия решила сосредоточиться на завершении сюжетной кампании.

Также разработчики объяснили затянувшиеся сроки производства: параллельно велась работа над собственным движком BlackSpace Engine, что и повлияло на длительность разработки.

Комментарии:  7
MrGamerDad

А может и не получить, а может и не DLC, а может и не мультиплеер.

HerFinalBoss
Crimson Desert может получить мультиплеер

Игра и выглядит как корейская ММО дpoчильня.

Лидер Мур

хотели ммо, сделали одиночку, потом будет ммо))

Ивасик

А можно DLC получить вместе с релизом, а мультиплеер вообще не выпускать ?

Utrislezu

Представляю, заходишь в одиночную игру, а тебе в спину топор залетает, в ПвП )))

sa1958

Ну посмотрим, когда выйдет.

LеgionRTF

Долго же они ее лобают