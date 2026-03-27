Crimson Desert может получить официальную поддержку модов, но пока без конкретных сроков

Разработчики Crimson Desert из Pearl Abyss сообщили, что обсуждают возможность внедрения официальной поддержки модов для своей игры. На недавнем собрании акционеров CEO компании Хо Джин-ёнг рассказал, что команда рассматривает различные идеи, но пока никаких конкретных планов нет.

По словам Хо, предоставление модинговых инструментов потребует раскрытия значительной части движка игры, что создаёт определённые сложности. Тем не менее, разработчики продолжают наблюдать за тем, как игроки взаимодействуют с миром игры, чтобы понять, как лучше реализовать поддержку модов.

Официальная модификация может стать важным фактором для долгосрочной популярности Crimson Desert, как это произошло с Skyrim — игра, вышедшая в 2011 году, остаётся актуальной благодаря огромному количеству пользовательских модов, включая новые сюжетные линии и контент.