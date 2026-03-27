Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 914 оценок

Crimson Desert может получить официальную поддержку модов, но пока без конкретных сроков

IKarasik IKarasik

Разработчики Crimson Desert из Pearl Abyss сообщили, что обсуждают возможность внедрения официальной поддержки модов для своей игры. На недавнем собрании акционеров CEO компании Хо Джин-ёнг рассказал, что команда рассматривает различные идеи, но пока никаких конкретных планов нет.

По словам Хо, предоставление модинговых инструментов потребует раскрытия значительной части движка игры, что создаёт определённые сложности. Тем не менее, разработчики продолжают наблюдать за тем, как игроки взаимодействуют с миром игры, чтобы понять, как лучше реализовать поддержку модов.

Официальная модификация может стать важным фактором для долгосрочной популярности Crimson Desert, как это произошло с Skyrim — игра, вышедшая в 2011 году, остаётся актуальной благодаря огромному количеству пользовательских модов, включая новые сюжетные линии и контент.

Комментарии:  16
CTPAuDEP

Поддержка модов это всегда хорошо.

KookyPentheus

Игра конечно оставляет впечатление среднего проекта, как и резик, но у резика есть богатая репутация и история а это новый продукт, хорошее начало для авторов как минимум.

Neko-Acheron

Вот игру и доделают, как надо )))

saa0891

Это было бы просто превосходно, хотя моды и так уже появляются.

Carissa7517

Чтобы модами игру за них доделали?)

