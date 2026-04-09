Crimson Desert может работать на Switch 2 в 30 FPS, но с серьёзными компромиссами

Возможная версия Crimson Desert для Nintendo Switch 2 может запускаться при 30 кадрах в секунду, однако разработчикам, вероятно, придётся пойти на ряд технических упрощений. К такому выводу пришли специалисты Digital Foundry после обсуждения потенциального порта игры на гибридную консоль.

Ранее студия Pearl Abyss подтвердила, что уже начала исследования и разработку, связанные с выпуском Crimson Desert на новой системе Nintendo. По мнению экспертов, добиться стабильной производительности на уровне 30 FPS вполне реально, особенно благодаря поддержке технологии NVIDIA DLSS, которая позволяет улучшать качество изображения при низком исходном разрешении.

В качестве ориентира специалисты рассматривают версию игры для Xbox Series S, поскольку по характеристикам эта консоль ближе всего к Switch 2. На Series S проект уже использует крайне низкие графические настройки: уменьшенное качество моделей и текстур, минимальные отражения, упрощённые тени, низкое качество воды и отключённые продвинутые погодные эффекты.

Для версии на Switch 2 разработчикам, вероятно, придётся дополнительно снижать разрешение, чтобы сохранить приемлемую производительность. При этом DLSS может частично компенсировать потерю чёткости изображения.

Однако главным ограничением может стать процессор консоли. По словам экспертов, именно CPU способен стать «узким местом» — особенно в сценах с большим количеством NPC. В таких случаях разработчикам, возможно, придётся уменьшать плотность персонажей или сокращать дистанцию их отображения.

Подобный подход уже применялся в портировании The Witcher 3 на первую Switch, где студии пришлось серьёзно оптимизировать игру и урезать некоторые элементы мира, чтобы она стабильно работала на менее мощном железе.

Несмотря на возможное снижение визуального качества и плотности мира, эксперты считают, что даже упрощённая версия Crimson Desert может стать привлекательным вариантом для Switch 2 — особенно благодаря возможности играть в масштабное приключение в портативном режиме.