Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 488 оценок

Crimson Desert может стать второй самой продаваемой игрой 2026 года, уступив по продажам только GTA 6

KoRnEr KoRnEr

До релиза Crimson Desert осталось меньше недели, и вокруг игры уже сложилась небывалая шумиха. Обзоры ожидаются всего за день до выхода, но ажиотаж настолько велик, что проект, по всем признакам, ждёт внушительный финансовый успех и масштабный приток игроков.

Крупные медиа активно обсуждают перспективы проекта. В частности, Forbes прогнозирует, что Crimson Desert может стать второй самой продаваемой игрой 2026 года — сразу после ожидаемого лидера, GTA 6. Аналитики считают, что ни один другой релиз не сможет сравниться с проектом от Pearl Abyss по объёму продаж.

Подтверждением высокого интереса служат и конкретные цифры. Финальный трейлер, вышедший всего несколько дней назад, уже набрал свыше 600 тысяч просмотров. Ещё более показательный факт: за две недели до релиза игра попала в 3 миллиона списков желаемого в цифровых магазинах — это красноречиво говорит о масштабе ожиданий аудитории.

Crimson Desert почти попала в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Эксперт Пол Тасси отмечает, что успех Crimson Desert отчасти объясняется ситуацией на рынке: многие заметные релизы этого года выходят как эксклюзивы. Среди них — Pokémon Pokopia и Marvel’s Wolverine. Даже Resident Evil Requiem, который уже разошёлся тиражом в 5 миллионов копий, вряд ли сможет их превзойти по продажам.

При этом нельзя игнорировать и потенциальные риски. Недавно возник скандал, связанный с использованием системы защиты Denuvo, — он вызвал беспокойство среди фанатов. Кроме того, если итоговая оптимизация игры окажется неудовлетворительной, это может негативно сказаться на продажах.

Создатели Crimson Desert уверяют, что Denuvo не повлияет на производительность: "Все бенчмарки были именно с защитой"

Пока предварительные отзывы звучат позитивно, но полноценных обзоров ещё нет. Если Crimson Desert оправдает ожидания игроков, она действительно имеет все шансы занять второе место по популярности в 2026 году.

Di Raizel

Провал года будет с отрицательными отзывами и потом этот высер еще и взломают.

CTPAuDEP

А может и первой, если ЖТА в очередной раз перенесут.

Janekste

100% игра станет супер продаваемой, ведь в открытом доступе уже сейчас огромное количество геймплея, который смотрится шедеврально. Массовому адекватному геймеру такое очень зайдёт. Игра однозначно обречена на успех. Точка.

Dart_Zero

Про майндсай также говорили и что с ним стало? Лет 15 назад был багованный ватчдогс 1. Ещё можно найти примеров, но хомячки продолжают верить в очередных "убивцев" гта или как щас "убийцу" дерьмака и скурима 12/10 на кончиках пальцев

Авраам Линкольн
Crimson Desert может стать второй самой продаваемой игрой 2026 года, уступив по продажам только GTA 6

А может и не стать! Хватит уже делить шкуру не убитого медведя! Вот когда выйдет и станет самой продаваемой, тогда и делайте новости. А пока что это звучит, как пук в лужу! Так можно писать буквально про каждую крупную игру перед выходом!

