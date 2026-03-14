Crimson Desert может стать второй самой продаваемой игрой 2026 года, уступив по продажам только GTA 6

До релиза Crimson Desert осталось меньше недели, и вокруг игры уже сложилась небывалая шумиха. Обзоры ожидаются всего за день до выхода, но ажиотаж настолько велик, что проект, по всем признакам, ждёт внушительный финансовый успех и масштабный приток игроков.

Крупные медиа активно обсуждают перспективы проекта. В частности, Forbes прогнозирует, что Crimson Desert может стать второй самой продаваемой игрой 2026 года — сразу после ожидаемого лидера, GTA 6. Аналитики считают, что ни один другой релиз не сможет сравниться с проектом от Pearl Abyss по объёму продаж.

Подтверждением высокого интереса служат и конкретные цифры. Финальный трейлер, вышедший всего несколько дней назад, уже набрал свыше 600 тысяч просмотров. Ещё более показательный факт: за две недели до релиза игра попала в 3 миллиона списков желаемого в цифровых магазинах — это красноречиво говорит о масштабе ожиданий аудитории.

Эксперт Пол Тасси отмечает, что успех Crimson Desert отчасти объясняется ситуацией на рынке: многие заметные релизы этого года выходят как эксклюзивы. Среди них — Pokémon Pokopia и Marvel’s Wolverine. Даже Resident Evil Requiem, который уже разошёлся тиражом в 5 миллионов копий, вряд ли сможет их превзойти по продажам.

При этом нельзя игнорировать и потенциальные риски. Недавно возник скандал, связанный с использованием системы защиты Denuvo, — он вызвал беспокойство среди фанатов. Кроме того, если итоговая оптимизация игры окажется неудовлетворительной, это может негативно сказаться на продажах.

Пока предварительные отзывы звучат позитивно, но полноценных обзоров ещё нет. Если Crimson Desert оправдает ожидания игроков, она действительно имеет все шансы занять второе место по популярности в 2026 году.