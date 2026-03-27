Crimson Desert может выйти на Switch 2: разработчики уже изучают возможности порта

Приключенческий экшен Crimson Desert продолжает набирать популярность — аудитория проекта уже превысила 3 миллиона игроков. Однако на этом планы Pearl Abyss не заканчиваются: студия рассматривает выход игры на новых платформах, включая потенциальную Nintendo Switch 2.

О возможном порте рассказал глава компании Хо Джин Ён во время встречи с акционерами. По его словам, команда заинтересована в платформе Nintendo, но понимает, что ей придётся учитывать технические ограничения устройства.

На данный момент полноценного анонса версии для Switch 2 нет. Тем не менее разработчики уже начали исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы оценить, насколько реалистичен такой порт и какие компромиссы могут потребоваться.

Судя по комментариям, речь может идти об адаптации с упрощённой графикой или переработанными системами. Однако сам факт начала исследований показывает, что Pearl Abyss стремится расширить аудиторию игры и не ограничивается текущими платформами.

Пока Crimson Desert продолжает развиваться и получать улучшения, возможность выхода на Switch 2 остаётся под вопросом — но уже сейчас выглядит вполне реальной перспективой.