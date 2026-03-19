Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 534 оценки

Crimson Desert: на изучение всего Пайвела может уйти до 400 часов

monk70 monk70

Если вы думали, что современные игры с открытым миром большие, то Crimson Desert полностью переосмысливает это понятие.

В сети появились шокирующие данные от рецензента Блейна Смита, который после 205 часов игры все ещё чувствует, что прошел половину пути. Карта мира, которой он поделился, раскрывает суровую правду: после более чем восьми дней непрерывной игры обширные участки местности (отмечены красным) остаются совершенно неисследованными.

Похоже, что прохождение этой игры на 100% может занять до 300-400 часов, что для многих игроков звучит не как вызов, а скорее как работа на полный рабочий день. Детальный анализ прогресса Смита проливает свет на масштабы. Области, выделенные синим цветом, где он выполнил более 90% деятельности, представляют собой лишь малую часть от общего объёма. Остальные — оранжевые зоны «выполненных» задач и упомянутые выше, преобладающие красные зоны неизвестных задач.

Пользователи интернета реагируют на эти сообщения со смесью восхищения и ужаса:

«205 часов и только половина игры? Это безумие», — комментируют фанаты, задаваясь вопросом, не переборщили ли в Pearl Abyss с размерами мира, сделав его самой большой игровой площадкой в ​​истории цифровых развлечений.

Ключевые особенности Crimson Desert перед погружением в открытый мир

Однако такой колоссальный масштаб вызывает обоснованные опасения по поводу качества контента. Некоторые в сообществе уже предупреждают о «повторяющемся кошмаре», предполагая, что игра такого размера рано или поздно станет утомительной.

CTPAuDEP

Предзагрузил, выспался, готов играть всю ночь. Для бомжиков ожидающих взлома гипервизора/кряка готов включить стрим, чтобы облегчить ожидание.

Твой сосед стучит
Плюс, мир будет пустой, наполнении не будет.

Лидер 666

обзоры не смотрю, жду релизика

North235

Ну всё, это игровой оргазм

sa1958

Хорошо.

