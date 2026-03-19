Crimson Desert: на изучение всего Пайвела может уйти до 400 часов

Если вы думали, что современные игры с открытым миром большие, то Crimson Desert полностью переосмысливает это понятие.

В сети появились шокирующие данные от рецензента Блейна Смита, который после 205 часов игры все ещё чувствует, что прошел половину пути. Карта мира, которой он поделился, раскрывает суровую правду: после более чем восьми дней непрерывной игры обширные участки местности (отмечены красным) остаются совершенно неисследованными.

Похоже, что прохождение этой игры на 100% может занять до 300-400 часов, что для многих игроков звучит не как вызов, а скорее как работа на полный рабочий день. Детальный анализ прогресса Смита проливает свет на масштабы. Области, выделенные синим цветом, где он выполнил более 90% деятельности, представляют собой лишь малую часть от общего объёма. Остальные — оранжевые зоны «выполненных» задач и упомянутые выше, преобладающие красные зоны неизвестных задач.

Пользователи интернета реагируют на эти сообщения со смесью восхищения и ужаса:

«205 часов и только половина игры? Это безумие», — комментируют фанаты, задаваясь вопросом, не переборщили ли в Pearl Abyss с размерами мира, сделав его самой большой игровой площадкой в ​​истории цифровых развлечений.

Однако такой колоссальный масштаб вызывает обоснованные опасения по поводу качества контента. Некоторые в сообществе уже предупреждают о «повторяющемся кошмаре», предполагая, что игра такого размера рано или поздно станет утомительной.