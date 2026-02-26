Crimson Desert нацелен на "любителей глубокого погружения" - в сети появились первые впечатления после 6 часов игры

Стримеры и блогеры провели около шести часов в Crimson Desert и поделились первыми впечатлениями. До 4 марта действует эмбарго, поэтому подробностей и записей геймплея пока нет, однако даже краткие комментарии звучат многообещающе.

Игроки отмечают, что боевая система ощущается как «глоток свежего воздуха». Освоить её непросто — потребуется время на тренировку, — но по структуре и динамике она не похожа на привычные экшены. Также подчёркивается масштаб наполнения: проект ориентирован на «любителей контента» и тех, кто предпочитает исследовать каждый угол виртуального мира. По словам участников превью, пройти игру за несколько дней не получится — активностей действительно много.

Релиз запланирован на 19 марта (20 марта по московскому времени) на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.