ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 394 оценки

Crimson Desert нацелен на "любителей глубокого погружения" - в сети появились первые впечатления после 6 часов игры

butcher69 butcher69

Стримеры и блогеры провели около шести часов в Crimson Desert и поделились первыми впечатлениями. До 4 марта действует эмбарго, поэтому подробностей и записей геймплея пока нет, однако даже краткие комментарии звучат многообещающе.

Игроки отмечают, что боевая система ощущается как «глоток свежего воздуха». Освоить её непросто — потребуется время на тренировку, — но по структуре и динамике она не похожа на привычные экшены. Также подчёркивается масштаб наполнения: проект ориентирован на «любителей контента» и тех, кто предпочитает исследовать каждый угол виртуального мира. По словам участников превью, пройти игру за несколько дней не получится — активностей действительно много.

Релиз запланирован на 19 марта (20 марта по московскому времени) на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

16
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
ratte88

Сейчас бы в игре от 3 лица испытывать глубокое погружение, лол. Это как пищу есть, но не чуять её запаха. Опыт киберпанка от 1 лица без единого загрузочного экрана показал, что действительно значит "погружение в игру".

28
Олег Шандер

в Crimson Desert будет вид от первого лица

7
Darth Savitar Олег Шандер

только для исследования, но да будет

Олег Шандер Darth Savitar

Мододелы исправят, не переживай!

Олег Шандер

Эх, вспомнил как Куплинов зашёл в смуту)) Хахах, ну на самом деле думаю что игра и правда будет отличная

6
нитгитлистер

неушто аки сакайрим на 400 часов приключений контенту?

6
Lvinomord

Ну если как в Скайрим,то я точно от 500 до 1000 часов буду ковыряться 😂😂😂

Alex40001 Lvinomord

это только если там тебя за ручку первые несколько десятков часов вести не будут и выйти нельзя будет потому что все заскриптовано будет

1
Kenn1y

Надеюсь не такого глубокого, как в RDR2.

3
Alex40001

будем надеяться что не так...

1
sa1958

Ну вот и ладненько.

FatalleZ

Как показывают тренды последних лет, чем больше шумихи и пиару, тем сильнее обсер.