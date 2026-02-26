Crimson Desert нацелен на "любителей глубокого погружения" - в сети появились первые впечатления после 6 часов игры

Стримеры и блогеры провели около шести часов в Crimson Desert и поделились первыми впечатлениями. До 4 марта действует эмбарго, поэтому подробностей и записей геймплея пока нет, однако даже краткие комментарии звучат многообещающе.
Игроки отмечают, что боевая система ощущается как «глоток свежего воздуха». Освоить её непросто — потребуется время на тренировку, — но по структуре и динамике она не похожа на привычные экшены. Также подчёркивается масштаб наполнения: проект ориентирован на «любителей контента» и тех, кто предпочитает исследовать каждый угол виртуального мира. По словам участников превью, пройти игру за несколько дней не получится — активностей действительно много.
Релиз запланирован на 19 марта (20 марта по московскому времени) на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Сейчас бы в игре от 3 лица испытывать глубокое погружение, лол. Это как пищу есть, но не чуять её запаха. Опыт киберпанка от 1 лица без единого загрузочного экрана показал, что действительно значит "погружение в игру".
в Crimson Desert будет вид от первого лица
только для исследования, но да будет
Мододелы исправят, не переживай!
Эх, вспомнил как Куплинов зашёл в смуту)) Хахах, ну на самом деле думаю что игра и правда будет отличная
неушто аки сакайрим на 400 часов приключений контенту?
Ну если как в Скайрим,то я точно от 500 до 1000 часов буду ковыряться 😂😂😂
это только если там тебя за ручку первые несколько десятков часов вести не будут и выйти нельзя будет потому что все заскриптовано будет
Надеюсь не такого глубокого, как в RDR2.
будем надеяться что не так...
Ну вот и ладненько.
Как показывают тренды последних лет, чем больше шумихи и пиару, тем сильнее обсер.