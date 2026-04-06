Crimson Desert не сдаёт позиции: игра все еще держится на вершине бестселлеров Steam спустя две недели

Экшен с открытым миром Crimson Desert продолжает уверенно удерживать лидерство в чартах Steam даже спустя более двух недель после релиза. Несмотря на смешанную реакцию критиков на старте, проект от Pearl Abyss демонстрирует впечатляющие коммерческие результаты и остаётся одной из самых обсуждаемых игр месяца.

По данным разработчиков, тираж игры уже превысил 4 миллиона копий по всему миру, причём половина этого результата была достигнута менее чем за сутки. В Steam игра сразу привлекла огромную аудиторию, собрав свыше 240 тысяч одновременных пользователей, а затем установила новый рекорд спустя неделю после запуска.

Даже в прошлые выходные Crimson Desert с легкостью привлекла более 200 тысяч активных игроков одновременно — редкий показатель для одиночного проекта. В глобальном рейтинге продаж Steam игра остаётся самой продаваемой платной игрой, уступая лишь бесплатному Counter-Strike 2 по общей выручке.

Одной из ключевых причин успеха стал масштабный открытый мир: многие пользователи отмечают, что не прошли и половины карты даже после сотен часов. В сочетании с оперативной поддержкой и регулярными патчами это позволило игре улучшить пользовательские оценки до «очень положительных».

Успех Crimson Desert показывает, что спрос на крупные одиночные приключения по-прежнему высок, особенно если проект предлагает богатый контент и долгосрочную вовлечённость.