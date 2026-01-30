Crimson Desert обещает максимальную оптимизацию перед запуском

Компания Pearl Abyss уделяет первостепенное внимание оптимизации Crimson Desert перед официальным релизом. Согласно недавним заявлениям Уилла Пауэрса, главы отдела по связям с общественностью Pearl Abyss America, разработчик сосредоточил свои усилия на обеспечении максимально плавной работы амбициозной ролевой игры с открытым миром на всех платформах.

Crimson Desert выделяется своим огромным открытым миром без экранов загрузки, изобилующим врагами, персонажами и разнообразными видами деятельности. Игра отличается высокой детализацией графики и позволяет быстро перемещаться между различными регионами, что создает значительные сложности в поддержании стабильной производительности на различном оборудовании, особенно на менее мощных ПК или Xbox Series S.

Уил Пауэрс подчеркнул, что команда в настоящее время находится в интенсивной «фазе оптимизации» с целью сделать игровой процесс плавным для всех игроков. Хотя он не уточнил, какие графические настройки будут доступны для консолей, он подтвердил, что игра будет иметь официальную поддержку PS5 Pro.

Среди технических настроек будет возможность отключить эффекты частиц, хотя разработчик не рекомендует этот выбор. По словам Пауэрса, эти эффекты играют важную роль во время боя, помогая игрокам лучше понимать, что происходит в напряженных сражениях игры.

Руководитель также раскрыл впечатляющую информацию о новом движке разработки, созданном специально для Crimson Desert. Запатентованная технология способна поддерживать разрешение 4K при 60 кадрах в секунду и трассировку лучей, не полагаясь на технологии масштабирования, такие как DLSS или FSR. Однако Пауэрс подчеркнул, что для достижения этих технических характеристик потребуется высокопроизводительное оборудование, что сделает их недоступными для большинства геймеров.

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.