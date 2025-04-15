Crimson Desert обещает удивить игроков динамичным экшеном и продвинутой боёвкой в духе лучших экшен-RPG

Корейская студия Pearl Abyss пока не называет точную дату выхода своей амбициозной ролевой игры Crimson Desert. Тем не менее, разработчики всё активнее делятся подробностями о проекте. После недавней демонстрации одной из самых реалистичных систем намокания одежды, журналистам предоставили возможность лично опробовать игру. И, как оказалось, Crimson Desert делает ставку не только на визуальные технологии.

На первый взгляд сюжет кажется классическим: наёмник по имени Клифф, возглавляющий вольную компанию Серогривов, переживает нападение викингов и отправляется в путь, чтобы отомстить. Однако главное внимание игроков привлечёт не история, а сам геймплей. Клифф не просто герой с мечом — он словно собрал в себе боевые механики всех экшен-RPG последних лет. Список его приёмов впечатляет: от контрударов щитом до приёмов ближнего боя в духе рестлинга, от слоумо с луком в стиле Max Payne до воздушных комбо и телепортаций при помощи теневого плаща.

Журналисты, опробовавшие Crimson Desert, отмечают, что боевая система не только многоуровневая, но и интуитивно понятная. Четыре босса в демоверсии — Лосий Лорд, Каменная Королева, Тростниковый Дьявол и Хекси Мари — потребовали разных тактик, подчёркивая важность владения разнообразными механиками. Особо выделяется Хекси Мари, призывающая десятки глиняных существ — битва с ней превращается в хаотичное и зрелищное столкновение.

Несмотря на обилие механик, Crimson Desert пока не демонстрирует весь свой потенциал в открытом мире или в системе экипировки. Однако уже сейчас видно: боевая система — ключевой элемент игры. Pearl Abyss делает ставку на зрелищность и глубину, вдохновлённую как восточными боевыми фильмами, так и западными RPG. И хотя пока остаются вопросы о целостности проекта, ясно одно: скучать в Crimson Desert точно не придётся.

Релиз Crimson Desert всё еще запланирован на 2025 год.