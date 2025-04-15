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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 283 оценки

Crimson Desert обещает удивить игроков динамичным экшеном и продвинутой боёвкой в духе лучших экшен-RPG

Gutsz Gutsz

Корейская студия Pearl Abyss пока не называет точную дату выхода своей амбициозной ролевой игры Crimson Desert. Тем не менее, разработчики всё активнее делятся подробностями о проекте. После недавней демонстрации одной из самых реалистичных систем намокания одежды, журналистам предоставили возможность лично опробовать игру. И, как оказалось, Crimson Desert делает ставку не только на визуальные технологии.

В Crimson Desert будет продуманная система намокания объектов, а не просто симуляция "мокрой одежды"

На первый взгляд сюжет кажется классическим: наёмник по имени Клифф, возглавляющий вольную компанию Серогривов, переживает нападение викингов и отправляется в путь, чтобы отомстить. Однако главное внимание игроков привлечёт не история, а сам геймплей. Клифф не просто герой с мечом — он словно собрал в себе боевые механики всех экшен-RPG последних лет. Список его приёмов впечатляет: от контрударов щитом до приёмов ближнего боя в духе рестлинга, от слоумо с луком в стиле Max Payne до воздушных комбо и телепортаций при помощи теневого плаща.

Журналисты, опробовавшие Crimson Desert, отмечают, что боевая система не только многоуровневая, но и интуитивно понятная. Четыре босса в демоверсии — Лосий Лорд, Каменная Королева, Тростниковый Дьявол и Хекси Мари — потребовали разных тактик, подчёркивая важность владения разнообразными механиками. Особо выделяется Хекси Мари, призывающая десятки глиняных существ — битва с ней превращается в хаотичное и зрелищное столкновение.

Несмотря на обилие механик, Crimson Desert пока не демонстрирует весь свой потенциал в открытом мире или в системе экипировки. Однако уже сейчас видно: боевая система — ключевой элемент игры. Pearl Abyss делает ставку на зрелищность и глубину, вдохновлённую как восточными боевыми фильмами, так и западными RPG. И хотя пока остаются вопросы о целостности проекта, ясно одно: скучать в Crimson Desert точно не придётся.

Релиз Crimson Desert всё еще запланирован на 2025 год.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Darth Savitar

Лучше б датой релиза

1
Dicrom Fox

Хотелось бы конечно выбор пола и настройку внешки ГГ