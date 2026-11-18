Церемония The Game Awards 2026 состоится уже через несколько недель, 10 декабря. Лидером по количеству номинаций стала GTA 6 — игра также претендует на главный титул, «Игра года».

С другой стороны, такой заметный проект 2026 года, как Crimson Desert, не попал в список претендентов на звание «Игра года». Более того, игра практически осталась без внимания: у неё всего одна номинация — в категории «Лучшая поддержка сообщества».

Учитывая сильные стороны проекта, многие рассчитывали, что он как минимум попадёт в категории «Лучшая RPG» или «Лучший экшен/приключение». Кроме того, по мнению многих, впечатляющая боевая система игры заслуживала номинации в категории «Лучший экшен».

Преданные поклонники проекта также были уверены, что Crimson Desert достойна звания «Игра года», несмотря на крайне высокую конкуренцию в этом году. После объявления списка номинантов многие пользователи Twitter выразили своё разочарование тем, как обошлись с Crimson Desert. Поклонники считают, что с игрой обошлись несправедливо — особенно если учесть, насколько сильно она преобразилась с момента выхода. Напомним, что с момента релиза Crimson Desert принесла 500 миллионов долларов, а отзывы о ней на различных платформах теперь весьма положительные.

Разумеется, это не первый случай, когда фанаты полагают, что ту или иную игру незаслуженно обделили вниманием на церемонии The Game Awards. В прошлом похожие чувства возникали, например, когда Red Dead Redemption 2 не получила звание «Игра года».