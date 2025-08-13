Crimson Desert от Pearl Abyss выйдет в 2026 году - масштабный ролевой экшен задерживается

Pearl Abyss официально перенесла релиз своего амбициозного ролевого экшена Crimson Desert на первый квартал 2026 года. Изначально предполагалось, что игра выйдет 2 ноября 2025-го, однако эта дата оказалась результатом ошибки перевода.

Разработчики объясняют задержку масштабами проекта. Для студии это первый крупный ААА-тайтл, требующий огромных ресурсов: от озвучки и консольной сертификации до сложного маркетинга. Pearl Abyss подчёркивает, что хочет выпустить Crimson Desert в максимально отполированном виде.

Чтобы сгладить разочарование игроков, студия обещает показать свежий геймплей на августовских выставках gamescom и PAX West, а в сентябре — на Tokyo Game Show для укрепления позиций на японском рынке.

Проект разрабатывается с 2019 года и изначально задумывался как приквел к Black Desert Online, но позже трансформировался в одиночный экшен с упором на зрелищность и проработанный мир. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series.