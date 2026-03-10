Crimson Desert почти попала в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 февраля 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе Slay the Spire 2 уверенно заняла первое место в чартах продаж, став главной новинкой среди релизов. Ещё одна свежая игра, Marathon от Bungie, дебютировала на второй позиции, демонстрируя сильный старт.

На втором же месте прошлой недели Resident Evil Requiem опустилась на две строчки и теперь занимает третью позицию. Предзаказы на Crimson Desert поднялись на четвёртое место, а Steam Deck потерял две позиции, заняв пятое. Возвращение в топ-10 оформил EA Sports FC 26, заняв шестую строчку.

Среди других изменений: ARC Raiders просела на пять позиций до седьмого места, а Tom Clancy’s The Division 2, Rust и Poker Night at the Inventory вновь вошли в топ-10, заняв соответственно восьмое, девятое и десятое места.