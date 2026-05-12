Crimson Desert покорила западные рынки: 80% продаж пришлись на США и Европу

Crimson Desert оказался для Pearl Abyss не просто успешным релизом, а настоящим прорывом на глобальном рынке. Согласно свежему финансовому отчёту студии, более 80% продаж игры пришлись на Северную Америку и Европу — и это, пожалуй, главный показатель того, насколько сильно изменилась позиция корейских AAA-проектов за последние годы.

После релиза 19 марта Crimson Desert быстро ворвался в топы Steam и сумел удержать интерес аудитории даже без восторженного консенсуса критиков. Это важный момент: игра продаётся не за счёт «идеальных оценок», а благодаря сильному визуальному стилю, масштабу и сарафанному эффекту. В каком-то смысле проект повторяет путь ранних западных RPG-хитов — неровных, но амбициозных.

Особенно любопытно распределение платформ: продажи между ПК и консолями разделились почти поровну — 50 на 50. Для Pearl Abyss, которую многие до сих пор ассоциируют прежде всего с ПК-MMO Black Desert, это огромный шаг вперёд. Студия явно смогла выйти за пределы привычной аудитории.

Финансовые результаты выглядят ещё внушительнее. Только за первые две недели Crimson Desert принесла компании около 178 миллионов долларов. Операционная прибыль Pearl Abyss подскочила более чем на 2500% по сравнению с прошлым годом. Для новой IP без десятилетней франшизной истории это практически редкость в современной индустрии, где издатели всё чаще боятся запускать новые бренды.

Теперь студия уже осторожно говорит о возможном DLC, хотя конкретики пока нет. Параллельно Pearl Abyss продолжает работу над DokeV, который остаётся следующим крупным проектом компании. А вот Plan 8 всё ещё находится на стадии концепта — спустя почти семь лет после анонса.

История Crimson Desert особенно показательна на фоне того, как азиатские студии всё увереннее конкурируют с западными AAA-разработчиками не только визуально, но и коммерчески. Ещё несколько лет назад подобные результаты для совершенно новой корейской RPG выглядели бы почти невероятно.