Crimson Desert получила еще одно срочное обновление с исправлением боссов

Студия Pearl Abyss выпустила уже третье по счету обновление для Crimson Desert за текущую неделю, продолжая оперативно устранять технические шероховатости на после последнего крупного апдейта. В этот раз команда разработчиков представила небольшой, но важный хотфикс под версией 1.01.03.

Главной и единственной задачей этого патча стало исправление критической ошибки, из-за которой некоторые боссы внезапно переставали двигаться и реагировать на действия игрока прямо посреди боя. На данный момент фикс уже успешно внедрена в версии игры для PC и Mac через Steam. Выход хотфикса на консолях PlayStation и Xbox, а также в Epic Games Store и Mac App Store задерживается, однако студия заверяет, что он появится на этих платформах в самое ближайшее время.

Несмотря на частые обновления, аудитория игры обращает внимание на то, что Pearl Abyss предстоит еще много работы. В комментариях к списку изменений пользователи жалуются на обилие других багов и недоработок. Среди наиболее частых претензий фигурируют просадки производительности и «мыльная» графика на базовой PlayStation 5 и Xbox Series X, сбрасывающиеся при каждом запуске игры настройки графики, а также проблемы с интерфейсом — в частности, «зависание» вкладки инвестиций в банке и полное отсутствие условных обозначений (легенды) для иконок на карте мира.

