ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 304 оценки

Crimson Desert получила хотфикс 1.04.02: исправления интерфейса и багов

monk70 monk70

24 апреля разработчики Pearl Abyss выпустили обновление 1.04.02 для Crimson Desert на всех платформах. Обновление носит в основном технический характер и сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении качества жизни игроков.

Среди ключевых изменений:

  • Настройки минимального размера шрифта теперь применяются мгновенно
  • Исправлен баг с некорректным применением сложности при начале новой игры
  • Починены ошибки интерфейса у торговцев (включая рыболовный причал и кожевника)
  • Устранена проблема с переименованием питомцев, затрагивавшая другие существа
  • Исправлены сбои ввода с клавиатуры при включённом HDR
  • Улучшено взаимодействие перекрывающихся интерфейсов
  • Исправлены проблемы с затуханием в кат-сценах магазинов
  • Починена покраска конской экипировки
  • Обновлена локализация на всех языках

Кроме того, разработчики слегка увеличили скорость передвижения персонажа (изменение было внесено ранее, но отдельно отмечено в патче).

Для владельцев PS5 Pro исправлена ошибка нестабильной яркости при использовании параметра PSSR Sharpness.

Обновления
9
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Destroited
Crimson Desert плучила

и плучила, и плучила, и плучила, пока плуг не сломался, симулятор фермера блин !

6
Господин Никто

хотфикс хотфикса? дурдом какой то

3
ogtruepac

Вот бы калфилд так же обновлялся, но увы купи скайрим

2
vegas99

Бешеные разрабы всё никак не определятся. Ждём ещё 100 патчей и 200 хотфиксов и тогда можно начинать проходить спокойно.