Crimson Desert получила хотфикс 1.04.02: исправления интерфейса и багов

24 апреля разработчики Pearl Abyss выпустили обновление 1.04.02 для Crimson Desert на всех платформах. Обновление носит в основном технический характер и сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении качества жизни игроков.
Среди ключевых изменений:
- Настройки минимального размера шрифта теперь применяются мгновенно
- Исправлен баг с некорректным применением сложности при начале новой игры
- Починены ошибки интерфейса у торговцев (включая рыболовный причал и кожевника)
- Устранена проблема с переименованием питомцев, затрагивавшая другие существа
- Исправлены сбои ввода с клавиатуры при включённом HDR
- Улучшено взаимодействие перекрывающихся интерфейсов
- Исправлены проблемы с затуханием в кат-сценах магазинов
- Починена покраска конской экипировки
- Обновлена локализация на всех языках
Кроме того, разработчики слегка увеличили скорость передвижения персонажа (изменение было внесено ранее, но отдельно отмечено в патче).
Для владельцев PS5 Pro исправлена ошибка нестабильной яркости при использовании параметра PSSR Sharpness.
хотфикс хотфикса? дурдом какой то
Вот бы калфилд так же обновлялся, но увы купи скайрим
Бешеные разрабы всё никак не определятся. Ждём ещё 100 патчей и 200 хотфиксов и тогда можно начинать проходить спокойно.