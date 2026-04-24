Crimson Desert получила хотфикс 1.04.02: исправления интерфейса и багов

24 апреля разработчики Pearl Abyss выпустили обновление 1.04.02 для Crimson Desert на всех платформах. Обновление носит в основном технический характер и сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении качества жизни игроков.

Среди ключевых изменений:

Настройки минимального размера шрифта теперь применяются мгновенно

Исправлен баг с некорректным применением сложности при начале новой игры

Починены ошибки интерфейса у торговцев (включая рыболовный причал и кожевника)

Устранена проблема с переименованием питомцев, затрагивавшая другие существа

Исправлены сбои ввода с клавиатуры при включённом HDR

Улучшено взаимодействие перекрывающихся интерфейсов

Исправлены проблемы с затуханием в кат-сценах магазинов

Починена покраска конской экипировки

Обновлена локализация на всех языках

Кроме того, разработчики слегка увеличили скорость передвижения персонажа (изменение было внесено ранее, но отдельно отмечено в патче).

Для владельцев PS5 Pro исправлена ошибка нестабильной яркости при использовании параметра PSSR Sharpness.