Crimson Desert получила хотфикс 1.05.01, исправляющий призыв питомцев

Студия Pearl Abyss, создатели Crimson Desert, выпустили для игры небольшой хотфикс 1.05.01, который исправляет некоторые ошибки, которые появились после предыдущего крупного обновления.
Подробности хотфикса:
- Исправлена ошибка, из-за которой при определённых обстоятельствах текущие миссии отправки отменялись, а потраченные на отправку ресурсы и вклад не восстанавливались. Вклад, который не был восстановлен из-за этой проблемы, будет восстановлен в следующем обновлении.
- Исправлена ошибка, из-за которой питомцев нельзя было призвать при определённых условиях.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сдается мне, что это фуфло, а не игра.
Какие-то двойные стандарты. Когда Сталкер 2 вышел, все писали, что разрабы выпустили бета тест и теперь будут много лет допиливать игру. Здесь фиксы выходят почти каждую неделю и всем пофиг, хотя видно, что продукт недоделанный, очень сырой и выпущенный раньше времени.
А собирать лут эти бесполезные петы будут?
dlss не исправили ..
Молодцы.