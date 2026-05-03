Crimson Desert 20.03.2026
Crimson Desert получила хотфикс 1.05.01, исправляющий призыв питомцев

AceTheKing AceTheKing

Студия Pearl Abyss, создатели Crimson Desert, выпустили для игры небольшой хотфикс 1.05.01, который исправляет некоторые ошибки, которые появились после предыдущего крупного обновления.

Подробности хотфикса:

  • Исправлена ошибка, из-за которой при определённых обстоятельствах текущие миссии отправки отменялись, а потраченные на отправку ресурсы и вклад не восстанавливались. Вклад, который не был восстановлен из-за этой проблемы, будет восстановлен в следующем обновлении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой питомцев нельзя было призвать при определённых условиях.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Ahnx

Сдается мне, что это фуфло, а не игра.

Jarvis666

Какие-то двойные стандарты. Когда Сталкер 2 вышел, все писали, что разрабы выпустили бета тест и теперь будут много лет допиливать игру. Здесь фиксы выходят почти каждую неделю и всем пофиг, хотя видно, что продукт недоделанный, очень сырой и выпущенный раньше времени.

Prestоn

А собирать лут эти бесполезные петы будут?

MrMaximusX

dlss не исправили ..

sa1958

Молодцы.

