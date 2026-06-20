Crimson Desert получила хотфикс 1.12.01 с исправлением ошибок - DenuvOwO уже выпустили гипервизор-взлом

Студия Pearl Abyss выпустила для Crimson Desert обновление 1.12.01. Это небольшой патч, устраняющих ошибки, которые появились после крупного обновления 1.12.00.
Список изменений:
- Исправлена проблема, из-за которой Сканки исчезал при размещении в лагере.
- Устранена ошибка, из-за которой регионы по пути в Святилище веры висели в воздухе.
- Исправлен баг, из-за которого освещение на стеклянных поверхностях выглядело неестественно.
- В особых случаях исправлена ошибка, мешавшая подниматься на движущиеся объекты.
- Исправлена проблема, из-за которой при определённых обстоятельствах пропадала мебель, установленная снаружи помещений.
Группа DenuvOwO уже выпустила гипервизор-взлом для данного обновления.
скоро DenuvOwO такими темпами будет выпускать обновление своего гипервизор-взлома до выпуска патча разработчиками =)
А где взять crack на этот патч, там только на 1.12, и он не работает на новой версии игры.