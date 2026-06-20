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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 517 оценок

Crimson Desert получила хотфикс 1.12.01 с исправлением ошибок - DenuvOwO уже выпустили гипервизор-взлом

AceTheKing AceTheKing

Студия Pearl Abyss выпустила для Crimson Desert обновление 1.12.01. Это небольшой патч, устраняющих ошибки, которые появились после крупного обновления 1.12.00.

Список изменений:

  • Исправлена проблема, из-за которой Сканки исчезал при размещении в лагере.
  • Устранена ошибка, из-за которой регионы по пути в Святилище веры висели в воздухе.
  • Исправлен баг, из-за которого освещение на стеклянных поверхностях выглядело неестественно.
  • В особых случаях исправлена ошибка, мешавшая подниматься на движущиеся объекты.
  • Исправлена проблема, из-за которой при определённых обстоятельствах пропадала мебель, установленная снаружи помещений.

Группа DenuvOwO уже выпустила гипервизор-взлом для данного обновления.

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ПК Обновления
12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
RESlDENT

скоро DenuvOwO такими темпами будет выпускать обновление своего гипервизор-взлома до выпуска патча разработчиками =)

4
KOHCHEHbIU

А где взять crack на этот патч, там только на 1.12, и он не работает на новой версии игры.