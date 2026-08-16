Crimson Desert получила хотфикс 1.18.01 - исправлены ошибки с NPC, предметами и картой

Разработчики Crimson Desert выпустили хотфикс версии 1.18.01, который уже доступен на всех основных платформах. Патч носит преимущественно исправительный характер и устраняет несколько неприятных ошибок, связанных с взаимодействием с NPC, отображением предметов и стабильностью игры.

В частности, разработчики исправили проблему, из-за которой разговор с NPC при зажжённом фонаре мог задерживать появление меню взаимодействия. Также устранена ошибка с предметами для дома, размещёнными в версии 1.12.00 или более ранней, которые впоследствии могли перестать отображаться.

Кроме того, обновление исправляет внезапные закрытия игры после запуска в определённых ситуациях и некорректное отображение некоторых областей на карте.

Патч уже доступен на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation и Xbox Версия для Mac App Store выйдет позднее — она всё ещё находится в разработке.