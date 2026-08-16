ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 627 оценок

Crimson Desert получила хотфикс 1.18.01 - исправлены ошибки с NPC, предметами и картой

monk70 monk70

Разработчики Crimson Desert выпустили хотфикс версии 1.18.01, который уже доступен на всех основных платформах. Патч носит преимущественно исправительный характер и устраняет несколько неприятных ошибок, связанных с взаимодействием с NPC, отображением предметов и стабильностью игры.

В частности, разработчики исправили проблему, из-за которой разговор с NPC при зажжённом фонаре мог задерживать появление меню взаимодействия. Также устранена ошибка с предметами для дома, размещёнными в версии 1.12.00 или более ранней, которые впоследствии могли перестать отображаться.

Разработчики Crimson Desert выпустили крупное обновление 1.18.00 со множеством исправлений

Кроме того, обновление исправляет внезапные закрытия игры после запуска в определённых ситуациях и некорректное отображение некоторых областей на карте.

Патч уже доступен на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation и Xbox Версия для Mac App Store выйдет позднее — она всё ещё находится в разработке.

Обновления 43
36
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
vegas99

Всё еще жду 200 патчей чтобы начать проходить игру. Когда вы уже напатчитесь корё-сарам ? 😅

16
jax baron

млять сделайте огромный патч - и не мучаете не кого

14
Шаман Шаманыч

Подсчёт упоротых копрофагов продолжается))

4
Илья Домнышев

После выхода игры наиграл порядка 200 часов, даже больше, но на время удалил игру, потому что периодические патчи заставляют устанавливать и