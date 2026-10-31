Crimson Desert получила хотфикс 2.04.03 с исправлением заданий и подарков

Для Crimson Desert вышло обновление 2.04.03. Патч уже применён на всех платформах, а разработчики сосредоточились на исправлении ошибок и доработке существующих механик.

Среди ключевых изменений — исправление бага, из-за которого в некоторых ситуациях было невозможно завершить задание первопроходцев. Кроме того, улучшена функция «Подарок»: теперь можно выбирать сразу несколько предметов и указывать их количество. Также исправлена ошибка, из-за которой подаренные предметы не передавались должным образом и возвращались обратно.

В игре исправлены проблемы с супругами после брака — теперь они дарят подарки как положено. Увеличен интервал между визитами гостей на фестивалях, чтобы он не возрастал в ночное время. Летающие питомцы будут корректнее следовать за персонажем. Также устранена ошибка, из-за которой во время продвижения по определённому квесту нельзя было проверить условия разблокировки Клиффа.

Отдельно исправлены визуальные баги: персонаж больше не отображается прозрачным при смене героя, глаза персонажа стали чётче, а руки не дрожат во время сражения. Исправлено воспроизведение подводных звуков вне воды и наложение подсказок клавиш при управлении мышью и клавиатурой. Также поправлено некорректное отображение UI навыков персонажа, за которого сейчас не идёт игра.

Ранее разработчики также исправили проблемы с боевой системой, возникшие после выхода крупного обновления: