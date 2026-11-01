Crimson Desert получила хотфикс 2.04.04 с исправлением дублирования предметов и исчезновения скота

Pearl Abyss продолжает выпускать исправления для Crimson Desert. За последние два дня разработчики подготовили уже четыре хотфикса, а обновление 1.000.681, также известное как версия 2.04.04, стало очередным небольшим патчем. Оно вышло 1 ноября и содержит три исправления.

В частности, разработчики устранили ошибку, из-за которой ключевые предметы экипировки дублировались в инвентаре и снимались с персонажа после загрузки сохранения или перезапуска игры. Проблема возникала, если сначала экипировать такие предметы на одного из соратников Серогривых.

Также исправлена ошибка с исчезновением домашнего скота, зарегистрированного на ферме. Кроме того, разработчики устранили проблему, из-за которой некоторые надписи в интерфейсе раздела «Подарки» отображались на корейском языке.

При этом в Crimson Desert всё ещё остаётся немало известных ошибок. Среди них — вылеты во время битвы с Равоком из «Диких Клыков», невозможность продолжить некоторые задания Дамианы и фракции Серогривых, а также проблемы со звуковыми эффектами под водой. В отдельных ситуациях игроки также не могут взаимодействовать с персонажами, ездовыми животными и некоторыми объектами. Временно решить эту проблему можно перезапуском игры.

Кроме того, разработчики знают о сбоях при использовании масштабирования FSR 4: во время дождя осадки могут исчезать, а изображение — размываться или искажаться. На Xbox сохраняются проблемы с отображением некоторых предметов и наград в меню дополнений, а на PlayStation возможны зависания при быстром вводе символов во время выбора имени питомца или лошади.

Отдельно отмечаются ошибки с наградами Twitch Drops, рыбалкой в некоторых местах и размещением мебели на Mac. Полный список известных проблем пока остаётся довольно внушительным, поэтому не исключено, что Pearl Abyss выпустит очередной хотфикс уже в ближайшее время.