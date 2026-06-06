Crimson Desert получила хотфикс после недавнего обновления 1.10

Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.10.01 с исправлениями вылетов, багов и проблем интерфейса.
Основные изменения:
- Исправлен вылет, который иногда происходил во время телепортации через Нексусы Бездны или в бою.
- Устранён редкий краш при высиживании яиц рядом с Колыбелью Виверны.
- Исправлена проблема, из-за которой мелкие животные и некоторые эффекты могли блокировать движение персонажа.
- Некоторые животные, ранее не появлявшиеся в мире, теперь отображаются корректно.
- Исправлен сброс категорий фильтра при сортировке заданий.
- Устранён баг, из-за которого при полётах на Виверне отображалось корейское системное сообщение вне зависимости от выбранного языка.
- Исправлено описание предмета «Печать доблести» — ранее в нём ошибочно указывалось, что предмет можно экипировать Железным Орлом и Фениксом.