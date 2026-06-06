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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 496 оценок

Crimson Desert получила хотфикс после недавнего обновления 1.10

monk70 monk70

Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.10.01 с исправлениями вылетов, багов и проблем интерфейса.

Основные изменения:

  • Исправлен вылет, который иногда происходил во время телепортации через Нексусы Бездны или в бою.
  • Устранён редкий краш при высиживании яиц рядом с Колыбелью Виверны.
  • Исправлена проблема, из-за которой мелкие животные и некоторые эффекты могли блокировать движение персонажа.
  • Некоторые животные, ранее не появлявшиеся в мире, теперь отображаются корректно.
  • Исправлен сброс категорий фильтра при сортировке заданий.
  • Устранён баг, из-за которого при полётах на Виверне отображалось корейское системное сообщение вне зависимости от выбранного языка.
  • Исправлено описание предмета «Печать доблести» — ранее в нём ошибочно указывалось, что предмет можно экипировать Железным Орлом и Фениксом.
Обновления
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