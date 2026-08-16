Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
DOOM: The Dark Ages
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Кино и сериалы
Индустрия
Железо
Обновления
ПК
Слухи
Консоли
Флагманский Ryzen 9 9950X3D2 впервые подешевел ниже рекомендованной цены до $799 и получил бесплатную СЖО 240 мм
UGREEN привезет в Россию компактные зарядные устройства Nexode Air и пауэрбанки MagFlow Air
Цены на SSD могут расти до 2030 года - глава Phison предупредил о дефиците NAND на четыре года
Crimson Desert получила исправление для 10-летней GTX 1060 - видеокарта всё ещё входит в минимальные требования
Intel Razor Lake-AX: ядра Nova Lake, отсутствие разгона и конкуренция с AMD Strix Halo - подробности от инсайдера
В сеть утёкла "экранка" первого тизера фильма Star Wars: Starfighter с Райаном Гослингом
Ученые выяснили, почему соцсети становятся токсичнее: врожденное человеческое стремление выделиться из толпы
Всё настолько плохо? AMD запретила партнёрам отправлять Radeon RX 9050 на обзоры - Hardware Unboxed всё же нашла карту
Мнения
Аналитика
Обзоры
Подборки
Интервью
От редакции
Ретро
Геймплей
Производительность
Фэнтези-экшен во всей красе - 40 минут геймплея Tides of Annihilation
Интервью с автором Moon River о разработке, багах и скрытом лоре
Monster Hunter и её последователи: лучшие игры для любителей охоты на гигантских монстров
От студенческого проекта в Roblox до вирусного хита в Steam: интервью с создателем Bronzebeard's Tavern 2
Отказаться от права на ошибку ради настоящего детектива: создатели Lacuna о дизайне головоломок и разработке From Ruins
Никаких альфа-самцов и клише: откровенный разговор с актерами Pragmata о сломе игровых штампов
Бесплатные герои, порт на PS5 и финал саги: разработчики DragonSword : Awakening в 8-часовом разговоре с игроками
Создатели Control Resonant показали битву с огромным боссом, извергающим магму
Файлы
Геймплей
Русификаторы и переводы
Транспорт
Одежда
Модели
Оружие
Сборки
Предметы
Resident Evil 4
Stellar Blade
Resident Evil Requiem
Devil May Cry HD Collection
Resident Evil 2
The Sims 4
Euro Truck Simulator 2
Red Dead Redemption 2
Cyberpunk 2077
People Playground
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Crimson Desert
Читы
Таблицы
Сохранения
Трейнеры
Чит-моды
Исправления
Unlocker'ы
Редакторы
Коды
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
My Summer Car
Devil May Cry HD Collection
Assassin's Creed 4: Black Flag
Crimson Desert
DiRT 2
Atomic Heart
IRON NEST: Heavy Turret Simulator
Euro Truck Simulator 2
Stellar Blade
Pragmata
Total War: Warhammer 3
Гайды
Технические
Геймплей
Персонажи
Билды
Прохождения
Локации
Секреты
Достижения
Roblox
Arknights: Endfield
Crimson Desert
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Zenless Zone Zero
Genshin Impact
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
Grand Theft Auto 6
DiRT 2
Subnautica 2
The Blood of Dawnwalker
WARDOGS
Форумы
Главный
Болталка
Железо
Программы и ОС
Консоли
Steam
Смартфоны
Кино
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Grand Theft Auto 6
Total War: Rome 2
Cyberpunk 2077
Assassin's Creed 4: Black Flag
Crimson Desert
Gothic
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
People Playground
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Desire Empire
Emperor: Battle for Dune
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Assassin's Creed 4: Black Flag
Resident Evil 4
Swords & Slippers
Resident Evil Requiem
Cyberpunk 2077
Stellar Blade
Lords of the Fallen
Beast of Reincarnation
BRINGER
Neo Berlin 2087
The Sinking City 2
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
DOOM: The Dark Ages
Пополнить Steam
системная
светлая
тёмная
Войти