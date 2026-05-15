Crimson Desert получила крупное обновление 1.07.00 - DenuvOwO уже выпустили гипервизор-взлом

Разработчики Crimson Desert выпустили очередной крупный патч 1.07.00 для ролевого экшена. Главные нововведения - расширенный список противников для повторных сражений, новые приёмы ближнего боя и дополнительные виды ездовых животных.

Основные изменения представлены ниже:

Система реванша пополнилась новыми боссами: Теперь игроки смогут в любой момент пересмотреть битвы с этими противниками.

Для Дамианы добавили полноценный набор навыков рукопашного боя, который можно найти в ветке «Кулаки».

Кроме того, у неё и Унки появился общий приём «Воздушный колющий удар», а у Клиффа — новый навык «Разящий удар» для боя без оружия.

В мире игры можно встретить новых волков и медведей, которых теперь разрешено регистрировать в качестве особых средств передвижения.

Некоторым ездовым животным добавили поводья.

Также на ряде локаций разместили дополнительных скакунов.

Исправлена блокировка прохождения нескольких квестов («Лицо на объявлении о награде», «Просьба Угмона», «Защитник Бездны», «Щедрое приветствие»), починена проблема с исчезновением яиц Желтоклюва из гнезда и предмета «Веер восточной ведьмы» при извлечении, а также устранена невозможность продать ибекса перекупщику.

В бою улучшены комбо-связки Унки с парными клинками, а большинство атак рукопашного боя теперь наносят урон даже лежачим врагам.

Для видеокарт AMD исправлен сбой GPU, возникавший на драйвере версии 26.5.1.

Полный список изменений включает десятки исправлений ошибок и улучшений локализации.

