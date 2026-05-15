Crimson Desert получила крупное обновление 1.07.00; DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для 1.06.01

Разработчики Crimson Desert выпустили очередной крупный патч 1.07.00 для ролевого экшена. Главные нововведения - расширенный список противников для повторных сражений, новые приёмы ближнего боя и дополнительные виды ездовых животных.
Основные изменения представлены ниже:
- Система реванша пополнилась новыми боссами: Теперь игроки смогут в любой момент пересмотреть битвы с этими противниками.
- Для Дамианы добавили полноценный набор навыков рукопашного боя, который можно найти в ветке «Кулаки».
- Кроме того, у неё и Унки появился общий приём «Воздушный колющий удар», а у Клиффа — новый навык «Разящий удар» для боя без оружия.
- В мире игры можно встретить новых волков и медведей, которых теперь разрешено регистрировать в качестве особых средств передвижения.
- Некоторым ездовым животным добавили поводья.
- Также на ряде локаций разместили дополнительных скакунов.
- Исправлена блокировка прохождения нескольких квестов («Лицо на объявлении о награде», «Просьба Угмона», «Защитник Бездны», «Щедрое приветствие»), починена проблема с исчезновением яиц Желтоклюва из гнезда и предмета «Веер восточной ведьмы» при извлечении, а также устранена невозможность продать ибекса перекупщику.
- В бою улучшены комбо-связки Унки с парными клинками, а большинство атак рукопашного боя теперь наносят урон даже лежачим врагам.
- Для видеокарт AMD исправлен сбой GPU, возникавший на драйвере версии 26.5.1.
Полный список изменений включает десятки исправлений ошибок и улучшений локализации.
В свою очередь группа DenuvOwO выпустила обновление гипервизор-взлома для версии 1.06.01.
Это все понятно, но что там по самому главному? Трусы вернули?
А в чем КРУПНОСТЬ обновления?!380мб!!!
Я всё жду когда они свет поправят... во тьме источники света мылят картинку вокруг освещённых объектов, но если включить Ray Reconstruction то всё ок... но мне то на портативке его не включить... и смотришь на это ебучее мыльцо с поплывшими текстурами
В какое время живём. Почти каждый патч с Denuvo взламывается