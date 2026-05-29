Crimson Desert получила крупный патч 1.09.00 - с питомцами, настройкой управления и десятками исправлений

Студия Pearl Abyss выпустила обновление 1.09.00 для ролевого экшена Crimson Desert, и этот патч выглядит как один из самых масштабных за последнее время. Разработчики не ограничились привычными правками баланса: игра получила кастомизацию управления на контроллере, почти 30 новых питомцев, дополнительные навыки для Унки и Дамианы, а также длинный список исправлений, затрагивающих практически все аспекты проекта — от интерфейса до графики и анимаций.

Особенно заметным нововведением стали питомцы. Теперь игроки смогут приручать мелких животных, а некоторые из них даже обзавелись уникальными анимациями взаимодействия. Для игры, которая и без того делает ставку на атмосферу живого мира, подобные детали выглядят важнее, чем может показаться на первый взгляд. Такие мелочи часто сильнее формируют привязанность к миру, чем очередные цифры урона или новая броня.

Не менее полезным выглядит и обновление управления. Возможность переназначать кнопки на геймпаде — базовая функция для современных экшенов, но её отсутствие давно раздражало часть сообщества. Теперь этот пробел наконец закрыт. Параллельно Pearl Abyss улучшила систему посадки семян, переработала отображение цветов при кастомизации и исправила множество странных багов — например, проблемы с прудом, прозрачным снаряжением и «сломанные» анимации персонажей.

Отдельно стоит отметить технические исправления. На ПК доработали работу теней с трассировкой лучей, а на Mac открыли доступ к ранее недоступным графическим настройкам. Кроме того, разработчики устранили вылеты, проблемы со звуком и просадки производительности, связанные с эффектами некоторых способностей.

Всё это создаёт ощущение, что Pearl Abyss продолжает активно шлифовать проект не только контентом, но и фундаментальными улучшениями. И для игры с амбициями крупного одиночного RPG-экшена это, пожалуй, даже важнее громких трейлеров.