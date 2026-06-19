Crimson Desert получила крупный патч 1.12.00: разработчики расширили систему домов и добавили десятки новых предметов

Разработчики Crimson Desert выпустили обновление 1.12.00 для всех платформ. Патч нельзя назвать революционным, однако он заметно расширяет возможности обустройства жилища, добавляет новое снаряжение и исправляет большое количество ошибок, затрагивающих как игровой процесс, так и производительность.

Главным нововведением стала возможность размещать декоративные объекты не только внутри дома, но и на прилегающей территории. Вместе с этим в игре появились два новых производственных инструмента — верстак и ткацкий станок, которые используются для создания мебели и различных элементов оформления.

С обновлением игрокам стали доступны сразу 58 новых предметов для обустройства. Среди них — тотемные столбы, фонтаны, колодцы, жаровни, уличные фонари, ковры, декоративные цветочные композиции, музыкальный короб и даже специальные предметы для питомцев. Получить новые чертежи можно через квесты, магазины, испытания и другие игровые активности.

Разработчики также уделили внимание персонажам Дамиана и Унка. Для них открыли доступ к системе воспоминаний и использованию визионе, а также разрешили оседлать Чёрную Звезду. Кроме того, были добавлены новые анимации, улучшена стабильность работы персонажей и исправлен ряд специфических ошибок.

Не обошлось без обновления экипировки. Клифф получил несколько новых шлемов и комплект лёгкой брони Серогривого, Дамиана — новые тканые перчатки, а для всех персонажей появился аксессуар «Перстень Серогривого». Также в ассортимент загадочной лавки добавили «Сундук удачи», который можно приобрести за серебро после обновления ассортимента магазина.

Существенные изменения коснулись и боевой системы. Теперь для каждого типа оружия доступна атака во время скольжения, а при повторной попытке после поражения в битве с боссом сохраняются важные настройки экипировки и подготовки персонажа. Также был добавлен новый боевой паттерн Королевы висмутовых крабов и улучшены некоторые навыки.

Отдельное внимание команда уделила удобству игры. Улучшены элементы интерфейса, добавлены новые настройки отображения текста, а также повышена наглядность некоторых меню и коллекций.

Значительная часть патча посвящена исправлению ошибок. Авторы устранили десятки проблем, связанных с квестами, транспортом, навыками, хаузингом, производительностью и стабильностью клиента. Среди прочего были исправлены редкие вылеты, ошибки с дублированием питомцев и предметов, проблемы с отображением карты, а также различные неполадки в заданиях и анимациях.

В результате обновление 1.12.00 выглядит прежде всего как шаг к улучшению качества жизни игроков. Хотя патч не добавляет новый сюжетный контент или масштабные игровые системы, он заметно расширяет возможности кастомизации жилья и одновременно устраняет большое количество технических проблем, накопившихся за последние версии.