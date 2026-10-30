Crimson Desert получила масштабный патч вместе с новым дополнением: игроков ждут управление бизнесом и десятки улучшений

Одновременно с выходом дополнения «Путешествие в неизведанное» Crimson Desert получила крупное обновление 2.04.00. Помимо нового контента, разработчики существенно расширили привычные игровые механики, добавили дополнительные способы взаимодействия с жителями Пайвела и внесли множество изменений в интерфейс, управление и настройки графики.

Одним из наиболее заметных нововведений стала переработанная система отношений с NPC. Теперь игроки могут не только дарить подарки и делиться знаниями с жителями, но и развивать более глубокие отношения вплоть до предложения руки и сердца. После свадьбы супруг сможет путешествовать вместе с героем, жить в назначенном жилище и время от времени преподносить подарки. При желании брак можно расторгнуть, хотя эта процедура потребует оплаты. Всего в игру добавили 17 новых жилищ, а также возможность самостоятельно проектировать и строить дома, размещая стены, окна и декоративные элементы.

Изменения затронули и экономическую составляющую. Теперь можно арендовать освобождённые узлы и управлять различными предприятиями — от ресторанов до кузниц и лесопилок. Такие сооружения продолжают работать даже в отсутствие игрока, принося награды за выполнение управленческих задач. Кроме того, в лагере Серогривых можно устраивать фестивали, приглашать знакомых персонажей и нанимать некоторых из них в качестве почётных членов отряда.

Для любителей сражений разработчики подготовили испытание «Сад Испытаний», в котором предстоит последовательно одолеть десять групп противников. В бой разрешается взять до трёх героев — Клиффа, Унку и Дамиану, самостоятельно определив порядок их выхода. При этом восстанавливать здоровье едой во время испытания нельзя. Также появились новые боссы, экипировка и возможность повторно сражаться с некоторыми противниками через «Осколок памяти».

Патч затронул и повседневные мелочи. В крупных городах открылись цирюльни, добавлены отдельные хранилища для насекомых, новые легендарные виды, снаряжение для повозок и дополнительные предметы для обустройства жилья. Более того, в сражениях теперь можно использовать кухонную утварь — сковороды, половники и крышки от посуды.

Наконец, обновление принесло ряд технических улучшений. Игроки могут независимо выбирать технологии масштабирования изображения и генерации кадров, например сочетать DLSS с FSR. Разработчики также исправили ошибки локализации, интерфейса и боевой системы, а заодно улучшили отображение карты и взаимодействие с транспортом.

Таким образом, обновление 2.04.00 заметно выходит за рамки обычного сопровождения дополнения: оно расширяет не только доступные занятия, но и саму ролевую составляющую Crimson Desert.