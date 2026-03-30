Crimson Desert получила небольшое обновление 1.01.01, которое исправляет ошибки с ездовыми животными и управлением

Создатели Crimson Desert выпустили новое небольшое обновление для игры. Обновление 1.01.01 уже доступно в Steam-версии игры, остальные получат его чуть позже.
Список изменений:
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Использовать» на талисманах для пяти новых видов транспорта была активна и отображалась для персонажей Дамиана и Унка
- Исправлена проблема, из-за которой Чёрная Звезда после смерти не исчезала, а оставалась на месте в состоянии полёта
- Исправлена ошибка, из-за которой ATAG не разрушался даже при достижении нулевого уровня здоровья
- Исправлено некорректное движение лошади при длительном удержании кнопки следования за NPC во время выполнения соответствующей миссии
- Исправлена невозможность использовать спринт при управлении Белым медведем
- Исправлена ошибка, из-за которой управление было невозможным при изучении после использования Шлема созвездий
- Исправлена проблема, из-за которой улучшение снаряжения было невозможно для Дамьена и Оонка
- Исправлена ошибка, из-за которой интерфейс выбора предмета для улучшения деактивировался в определённых ситуациях
Группа DenuvOwO уточнила, что обновление 1.01.01 уже тоже взломано - сейчас оно находится на модерации CS.RIN.
