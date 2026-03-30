Crimson Desert получила небольшое обновление 1.01.01, которое исправляет ошибки с ездовыми животными и управлением

Создатели Crimson Desert выпустили новое небольшое обновление для игры. Обновление 1.01.01 уже доступно в Steam-версии игры, остальные получат его чуть позже.

Список изменений:

Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Использовать» на талисманах для пяти новых видов транспорта была активна и отображалась для персонажей Дамиана и Унка

Исправлена проблема, из-за которой Чёрная Звезда после смерти не исчезала, а оставалась на месте в состоянии полёта

Исправлена ошибка, из-за которой ATAG не разрушался даже при достижении нулевого уровня здоровья

Исправлено некорректное движение лошади при длительном удержании кнопки следования за NPC во время выполнения соответствующей миссии

Исправлена невозможность использовать спринт при управлении Белым медведем

Исправлена ошибка, из-за которой управление было невозможным при изучении после использования Шлема созвездий

Исправлена проблема, из-за которой улучшение снаряжения было невозможно для Дамьена и Оонка

Исправлена ошибка, из-за которой интерфейс выбора предмета для улучшения деактивировался в определённых ситуациях

Группа DenuvOwO уточнила, что обновление 1.01.01 уже тоже взломано - сейчас оно находится на модерации CS.RIN.