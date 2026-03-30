Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 985 оценок

Crimson Desert получила небольшое обновление 1.01.01, которое исправляет ошибки с ездовыми животными и управлением

AceTheKing AceTheKing

Создатели Crimson Desert выпустили новое небольшое обновление для игры. Обновление 1.01.01 уже доступно в Steam-версии игры, остальные получат его чуть позже.

Список изменений:

  • Исправлена ошибка, из-за которой кнопка «Использовать» на талисманах для пяти новых видов транспорта была активна и отображалась для персонажей Дамиана и Унка
  • Исправлена проблема, из-за которой Чёрная Звезда после смерти не исчезала, а оставалась на месте в состоянии полёта
  • Исправлена ошибка, из-за которой ATAG не разрушался даже при достижении нулевого уровня здоровья
  • Исправлено некорректное движение лошади при длительном удержании кнопки следования за NPC во время выполнения соответствующей миссии
  • Исправлена невозможность использовать спринт при управлении Белым медведем
  • Исправлена ошибка, из-за которой управление было невозможным при изучении после использования Шлема созвездий
  • Исправлена проблема, из-за которой улучшение снаряжения было невозможно для Дамьена и Оонка
  • Исправлена ошибка, из-за которой интерфейс выбора предмета для улучшения деактивировался в определённых ситуациях

Группа DenuvOwO уточнила, что обновление 1.01.01 уже тоже взломано - сейчас оно находится на модерации CS.RIN.

Комментарии:  30
Лидер 666

кек всего 0.3% прошли слабенькие, а ведь я успел еще половину ds2 пройти и треть Soulmask: Shifting Sands

vladks 73

патчи посыпались как из рога изобилия 😂

DARK CURSED

ждем патчик, наиграл фиг знает сколько но по ощущениям часов 100 уже есть

askazanov

Чё там за транспорт - машины есть? )

DreamGothic

Сделайте патч что бы можно было проходить сюжет за орка и деваху!

