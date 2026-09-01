Crimson Desert получила небольшой хотфикс - исправлены проблемы с управлением, лошадьми и кат-сценами

Pearl Abyss выпустила обновление 2.00.02 для Crimson Desert. На консолях патч обозначен как версия 1.000.493, а сам апдейт получился небольшим и в основном направлен на исправление отдельных технических проблем.

Разработчики улучшили синхронизацию губ персонажей в некоторых кат-сценах, устранили ошибку с управлением при использовании небольшого крана на карьере Карин, а также исправили ситуацию, из-за которой герой мог принудительно слезть с лошади после столкновения со странствующим торговцем.

При этом у Crimson Desert пока остаётся целый список известных проблем. Среди них — различные ошибки с языковыми пакетами на Xbox, проблемы с взаимодействием с NPC и объектами, сбои отдельных заданий, а также несколько графических неполадок на PC и Mac. Разработчики продолжают работать над их исправлением.

Отдельно отмечается проблема на видеокартах NVIDIA GTX 1060: при одновременном включении FSR Upscaling и Frame Generation изображение может стать полностью белым. Использование FSR4 также в некоторых дождливых сценах способно привести к исчезновению дождя, размытому или искажённому изображению.