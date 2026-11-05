Crimson Desert получила небольшой патч 2.04.07, исправляющий исчезновение брони

Pearl Abyss выпустила очередное обновление для Crimson Desert. Патч 2.04.07, отображающийся на PlayStation как версия 1.000.691, доступен с 5 ноября и представляет собой небольшое техническое исправление.

В обновлении разработчики исправили ошибку, из-за которой исчезала тканевая броня Нибрака (Nibrak Cloth Armor). Других изменений в списке исправлений нет.

При этом Pearl Abyss продолжает работать над известными проблемами игры. Среди них — отсутствие некоторых звуков под водой, ошибки взаимодействия с NPC и объектами, проблемы с заданиями фракции Греймейн, а также сбои изображения при использовании масштабирования FSR 4 в дождливую погоду. На Xbox также сохраняются проблемы с отображением некоторых наград в меню дополнений.

Судя по темпам выхода обновлений, в ближайшее время Crimson Desert может получить ещё один патч.