Crimson Desert получила новое обновление гипервизор-обхода Denuvo

Для Crimson Desert вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.
Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.13.01 (BuildID 24103474) для самой игры.
Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
он ж онлайн игра... Или я чет не понимаю в чем толк этого взлома
Это хорошо.
"Автор", а точнее копипастер, сколько ты еще будешь клепать однотипных тем, меняя пару циферок про это поделие и анальный обход? Прогноз погоды имеет большую ценность, чем твои три предложения.
Администрация ПГ, вы там в "вопросах и ответах" говорили про улучшение модерации и качества постов на сайте, вот этот мусор здесь уже в огромных количествах:
https://www.playground.ru/crimson_desert/news/crimson_desert_poluchila_novoe_obnovlenie_gipervizor_obhoda_denuvo-1856988
https://www.playground.ru/crimson_desert/news/crimson_desert_poluchila_obnovlenie_gipervizor_obhoda_denuvo-1851783
И т. д. по списку. Ладно, вы поощряете нерукопожатное дело, а пиратство именно таковым и является, этим не принято хвалиться. Но вся лента новостей по игре засрана спамом от мальчугана, который все никак не может дождаться обновления репака.