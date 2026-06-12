Crimson Desert получила обновление 1.11.00 с возможностью регистрировать до 100 питомцев

Студия Pearl Abyss выпустила для Crimson Desert патч версии 1.11.00. Главное нововведение - игрокам разрешили регистрировать значительно больше питомцев. Теперь максимальное число любимцев в реестре увеличено до 100. Так же в торговые лавки вернулось редкое снаряжение, которое игроки могли потерять и исправлен ряд геймплейных ошибок.
Основные изменения:
- Для персонажей Дамианы и Унки добавлена возможность использовать буровую установку и цепную пилу.
- Исправлена ошибка, из-за которой на сложном уровне сложности при действии "Покормить" расходовалось по 2 единицы корма.
- Устранена проблема: в фоторежиме теперь корректно деактивируется глубина резкости.
- Исправлена ошибка, из-за которой после кормления питомцев не отображался интерфейс получения опыта.
- Исправлены различные ошибки локализации и улучшено качество текста для всех языков.
- Добавлена возможность использовать Талисман доблести на Железного орла и Феникса.
- Исправлена ошибка, из-за которой Атака Виверна на Земле расходовала слишком много выносливости.
- Теперь при усилении питомцев их имя сохраняется.
- Исправлена ошибка, из-за которой при использовании дрели в подвешенном состоянии не применялся эффект получения дополнительных предметов.
- Потерянное редкое снаряжение торговцы собирают и начинают продавать заново.
- Добавлены новые испытания, позволяющие увеличить количество регистрируемых питомцев. Максимум можно зарегистрировать до 100 питомцев, однако в лагере можно призвать не более 50 любимцев одновременно, даже если у вас в распоряжении более 50 зверей.
- Исправлена ошибка, из-за которой при извлечении некоторых предметов в режиме обустройства управление ими становилось невозможным.
- Система определения нарушений в мини-игре "Поединок" была частично улучшена.
- Снижена сложность мини-игры "Пинбол", а также улучшен её общий процесс.
- Добавлена отдельная иконка на карте для детёнышей виверн.
- Для Унки исправлена ошибка: при использовании навыка "Стрельба вблизи" во время карабканья по стене теперь расходуются заряды Взрывной пушки.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях Чёрная Звезда и Виверн заходили в воду.
- За завершение квеста "Ремонт печи в мастерской Килнден" теперь гарантированно выдаётся знание "Иркин".
- Исправлена ошибка, из-за которой в определённых ситуациях не срабатывал талисман сопровождения.
- Теперь можно оседлать виверна в воздухе с помощью "Силы Аксиомы", даже не изучая навык "Зацепиться".
- В ассортимент лавки всякой всячины Эрнанда добавлена "Корзина цветов", а в лавку снаряжения Эрнанда - книга "Стрелковое оружие мира: лук, том I".
- Исправлена ошибка, из-за которой при спешивании с виверна в воздухе персонаж автоматически снова начинал им управлять.
- Были изменены приёмы атак Големов.
- Исправлена ошибка, из-за которой в лавке скота имена животных отображались как знаки вопроса.
- Для Дамианы и Унки исправлена ошибка: повышение уровня навыка "Фокусировка" теперь корректно увеличивает количество восстанавливаемого духа.
- Теперь при использовании навыков "Взрывной уклончивый выстрел" и "Воля ветра" со специальными стрелами активируется дополнительный эффект.
- Исправлена ошибка, из-за которой призванным виверном было невозможно управлять.
- Яйца Желтоклюва и яйца виверн больше не складываются в одну ячейку инвентаря.
- Улучшены некоторые изображения животных, а также картинки в разделах "Знания" и "Помощь".
- Исправлена ошибка, позволявшая призывать средство передвижения в опасных регионах.
- Для управления с контроллера теперь можно назначить отдельные кнопки для открытия инвентаря, карты, навыков, журнала приключений и фоторежима.
глистов засчитывает?
Опять питомцы…))
3 месяца питомцев добавляют
в след патче еще 200 штук вкинут
и так бесконечности