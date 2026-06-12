Crimson Desert получила обновление 1.11.00 с возможностью регистрировать до 100 питомцев

Студия Pearl Abyss выпустила для Crimson Desert патч версии 1.11.00. Главное нововведение - игрокам разрешили регистрировать значительно больше питомцев. Теперь максимальное число любимцев в реестре увеличено до 100. Так же в торговые лавки вернулось редкое снаряжение, которое игроки могли потерять и исправлен ряд геймплейных ошибок.

Основные изменения: