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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 506 оценок

Crimson Desert получила обновление 1.11.00 с возможностью регистрировать до 100 питомцев

AceTheKing AceTheKing

Студия Pearl Abyss выпустила для Crimson Desert патч версии 1.11.00. Главное нововведение - игрокам разрешили регистрировать значительно больше питомцев. Теперь максимальное число любимцев в реестре увеличено до 100. Так же в торговые лавки вернулось редкое снаряжение, которое игроки могли потерять и исправлен ряд геймплейных ошибок.

Основные изменения:

  • Для персонажей Дамианы и Унки добавлена возможность использовать буровую установку и цепную пилу.
  • Исправлена ошибка, из-за которой на сложном уровне сложности при действии "Покормить" расходовалось по 2 единицы корма.
  • Устранена проблема: в фоторежиме теперь корректно деактивируется глубина резкости.
  • Исправлена ошибка, из-за которой после кормления питомцев не отображался интерфейс получения опыта.
  • Исправлены различные ошибки локализации и улучшено качество текста для всех языков.
  • Добавлена возможность использовать Талисман доблести на Железного орла и Феникса.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Атака Виверна на Земле расходовала слишком много выносливости.
  • Теперь при усилении питомцев их имя сохраняется.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при использовании дрели в подвешенном состоянии не применялся эффект получения дополнительных предметов.
  • Потерянное редкое снаряжение торговцы собирают и начинают продавать заново.
  • Добавлены новые испытания, позволяющие увеличить количество регистрируемых питомцев. Максимум можно зарегистрировать до 100 питомцев, однако в лагере можно призвать не более 50 любимцев одновременно, даже если у вас в распоряжении более 50 зверей.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при извлечении некоторых предметов в режиме обустройства управление ими становилось невозможным.
  • Система определения нарушений в мини-игре "Поединок" была частично улучшена.
  • Снижена сложность мини-игры "Пинбол", а также улучшен её общий процесс.
  • Добавлена отдельная иконка на карте для детёнышей виверн.
  • Для Унки исправлена ошибка: при использовании навыка "Стрельба вблизи" во время карабканья по стене теперь расходуются заряды Взрывной пушки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях Чёрная Звезда и Виверн заходили в воду.
  • За завершение квеста "Ремонт печи в мастерской Килнден" теперь гарантированно выдаётся знание "Иркин".
  • Исправлена ошибка, из-за которой в определённых ситуациях не срабатывал талисман сопровождения.
  • Теперь можно оседлать виверна в воздухе с помощью "Силы Аксиомы", даже не изучая навык "Зацепиться".
  • В ассортимент лавки всякой всячины Эрнанда добавлена "Корзина цветов", а в лавку снаряжения Эрнанда - книга "Стрелковое оружие мира: лук, том I".
  • Исправлена ошибка, из-за которой при спешивании с виверна в воздухе персонаж автоматически снова начинал им управлять.
  • Были изменены приёмы атак Големов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в лавке скота имена животных отображались как знаки вопроса.
  • Для Дамианы и Унки исправлена ошибка: повышение уровня навыка "Фокусировка" теперь корректно увеличивает количество восстанавливаемого духа.
  • Теперь при использовании навыков "Взрывной уклончивый выстрел" и "Воля ветра" со специальными стрелами активируется дополнительный эффект.
  • Исправлена ошибка, из-за которой призванным виверном было невозможно управлять.
  • Яйца Желтоклюва и яйца виверн больше не складываются в одну ячейку инвентаря.
  • Улучшены некоторые изображения животных, а также картинки в разделах "Знания" и "Помощь".
  • Исправлена ошибка, позволявшая призывать средство передвижения в опасных регионах.
  • Для управления с контроллера теперь можно назначить отдельные кнопки для открытия инвентаря, карты, навыков, журнала приключений и фоторежима.
Обновления
8
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
K_K_K_777

глистов засчитывает?

1
Zabrik Trade

Опять питомцы…))

3 месяца питомцев добавляют

в след патче еще 200 штук вкинут

и так бесконечности