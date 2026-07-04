Crimson Desert получила обновление 1.13.00 - новые костюмы, доступ в Бездну для Унгки и Дамианы

Разработчики Crimson Desert начали распространять обновление 1.13.00 для всех платформ. Главным нововведением патча стала возможность для Унгки и Дамианы отправиться в Бездну. Кроме того, обновление добавляет новые костюмы, расширяет список снаряжения, которое можно перекрашивать, а также включает множество исправлений ошибок и улучшений стабильности игры.
Основные улучшения
- Изменены некоторые костюмы для маскировки, которые нельзя было покрасить, теперь их можно покрасить.
- Улучшено большинство видов оружия и дополнительного оружия, теперь их можно покрасить.
- Улучшены Железный Орел и Феникс, теперь на них можно надеть Печать Доблести.
- Улучшен сбор ресурсов, теперь можно получить до 3 светлячков при сборе ресурсов в колонии светлячков.
- [Унгка] Улучшены головоломки, теперь их можно решить с помощью Рассеянного Выстрела.
- Исправлена ошибка, из-за которой автоматически отслеживаемая цель переключалась на другой квест в определённых ситуациях.
- Исправлена ошибка, из-за которой лодки ненадолго тонули при использовании.
- Исправлена ошибка, из-за которой повозка исчезала, если ее уничтожали во время квеста «Мешок перца».
- Исправлена ошибка, из-за которой Морен исчезал при начале боя после отслеживания Морена, Охотника из Туманного леса.
- Исправлена ошибка, из-за которой преступления с использованием инструментов можно было совершать без штрафов во время воспроизведения фрагментов воспоминаний.
- Улучшено телепортационное устройство Врат Прогресса, теперь его можно использовать без экипированного Видения.
- Исправлена ошибка, из-за которой, если игрок продавал мебель, которая не продавалась в мебельном магазине, а затем покупал её снова, все предметы в меню повторной покупки исчезали.
- Исправлена ошибка, из-за которой Дуэйн не мог передвигаться верхом на лошади во время квеста «Мастер стрельбы из лука».
- Исправлена ошибка, из-за которой вклад ненормально увеличивался в определённых ситуациях.
- Изменен алхимический взрывной пакет «Бандитов с кровотечением» таким образом, что его прочность уменьшается каждый раз, когда он призывает бомбу.
- Исправлена ошибка, из-за которой во время квеста «Рука Избавления», если раненый солдат был спасён первым, предыдущий подквест не завершался.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые атаки Копья Антумбры активировались из ненормального положения.
Ну наконец-то.. а то блин как то странно, аксиомой пользоваться могут, а в бездну попасть нет 🤔
Когда там бета тест закончится то.