Crimson Desert получила обновление 1.13.00 - новые костюмы, доступ в Бездну для Унгки и Дамианы

Разработчики Crimson Desert начали распространять обновление 1.13.00 для всех платформ. Главным нововведением патча стала возможность для Унгки и Дамианы отправиться в Бездну. Кроме того, обновление добавляет новые костюмы, расширяет список снаряжения, которое можно перекрашивать, а также включает множество исправлений ошибок и улучшений стабильности игры.

Основные улучшения