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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 541 оценка

Crimson Desert получила обновление 1.13.00 - новые костюмы, доступ в Бездну для Унгки и Дамианы

monk70 monk70

Разработчики Crimson Desert начали распространять обновление 1.13.00 для всех платформ. Главным нововведением патча стала возможность для Унгки и Дамианы отправиться в Бездну. Кроме того, обновление добавляет новые костюмы, расширяет список снаряжения, которое можно перекрашивать, а также включает множество исправлений ошибок и улучшений стабильности игры.

Основные улучшения

  • Изменены некоторые костюмы для маскировки, которые нельзя было покрасить, теперь их можно покрасить.
  • Улучшено большинство видов оружия и дополнительного оружия, теперь их можно покрасить.
  • Улучшены Железный Орел и Феникс, теперь на них можно надеть Печать Доблести.
  • Улучшен сбор ресурсов, теперь можно получить до 3 светлячков при сборе ресурсов в колонии светлячков.
  • [Унгка] Улучшены головоломки, теперь их можно решить с помощью Рассеянного Выстрела.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой автоматически отслеживаемая цель переключалась на другой квест в определённых ситуациях.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой лодки ненадолго тонули при использовании.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой повозка исчезала, если ее уничтожали во время квеста «Мешок перца».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Морен исчезал при начале боя после отслеживания Морена, Охотника из Туманного леса.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой преступления с использованием инструментов можно было совершать без штрафов во время воспроизведения фрагментов воспоминаний.
  • Улучшено телепортационное устройство Врат Прогресса, теперь его можно использовать без экипированного Видения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой, если игрок продавал мебель, которая не продавалась в мебельном магазине, а затем покупал её снова, все предметы в меню повторной покупки исчезали.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Дуэйн не мог передвигаться верхом на лошади во время квеста «Мастер стрельбы из лука».
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой вклад ненормально увеличивался в определённых ситуациях.
  • Изменен алхимический взрывной пакет «Бандитов с кровотечением» таким образом, что его прочность уменьшается каждый раз, когда он призывает бомбу.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой во время квеста «Рука Избавления», если раненый солдат был спасён первым, предыдущий подквест не завершался.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые атаки Копья Антумбры активировались из ненормального положения.
Обновления 36
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Avtor-avtora
возможность для Унгки и Дамианы отправиться в Бездну.

Ну наконец-то.. а то блин как то странно, аксиомой пользоваться могут, а в бездну попасть нет 🤔

barabear

Когда там бета тест закончится то.