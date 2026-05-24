Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 463 оценки

Crimson Desert получила обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Crimson Desert вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.08.00 для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
16
9
Комментарии:  9
Garik2020

Слава гипервизору. За что клоунов? 😢

10
chaospaladin
Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера,

Как же пираты любят танцы с бубном, вместо купить игру в Стиме с автоматическими обновлениями и запуском одной кнопкой, да еще и с удобными облачными сохранениями и ачивками

Ах да, с гипервизором еще и бегать переключать батники и режимы в биосе

8
Etteri

Я уже подумал, что нормальный взлом вышел.

1
GrumpyFermin

Может это... Выложим?