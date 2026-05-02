Crimson Desert получила патч 1.05.00 с возможностью переигрывать битвы с боссами и рядом других улучшений

Студия Pearl Abyss, создатели Crimson Desert, выпустили для игры новое крупное обновление 1.05.00.

Главные нововведения - системы "Повторная битва" и "Повторная блокировка". Теперь игроки могут снова сражаться с уже побеждёнными могущественными боссами и заново захватывать ранее освобождённые узлы.

Система повторных битв позволяет в любой момент вызвать босса на реванш. Для этого нужно зажечь фонарь в месте сражения и активировать осколки памяти. Доступны два режима: "Воспоминания" (босс в исходном виде) и "Резонанс" (характеристики подстраиваются под силу игрока). В первой версии можно сразиться с 69 боссами. После боя расходники восстанавливаются, но дополнительные трофеи не выдаются.

Повторная блокировка работает для 23 крепостей и каменоломен, захваченных 13 фракциями. Частоту блокад можно настроить в меню: "Стабильно" (без блокад), "Интенсивно" (периодически) или "Военная смута" (часто). В будущем добавят больше фракций и усилят врагов.

Другие важные изменения:

Добавлены легендарные животные для приручения: Железный орёл и Гиацинтовый ара, а также существо "Горный дух-кабан"

Появились новые питомцы (утка, гусь), которых можно поднять, опустить, погладить

Исправлена ошибка с обнулением доверия наёмников

Починен вызов легендарных видов передвижения

Улучшена отзывчивость управления в бою, исправлены баги с навыками

Добавлен параметр "Активировать динамическую генерацию нескольких кадров" для RTX 50-й серии на PC

На базовых PS5 и Xbox Series S/X появилась опция "Повышение резкости изображения"

Исправлен сброс пресетов управления и множество других ошибок

Патч уже доступен на всех платформах, кроме Mac (обновление в процессе). Разработчики предупреждают, что системы реваншей будут дорабатываться в следующих обновлениях. Полный список изменений доступен по ссылке.