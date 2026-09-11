Crimson Desert получила патч 2.02.00 с исправлениями квестов, DLSS и локализации

Pearl Abyss выпустила обновление 2.02.00 для Crimson Desert на PC. Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, связанных с прохождением заданий, управлением, интерфейсом, графикой и локализацией, а также внесли ряд других улучшений.

В содержании исправлена ошибка, из-за которой при освещении NPC фонарём не отображались его предметы. Также устранена проблема с флагом в лагере Волчьего холма: при заполненном инвентаре после его установки не активировался режим жилого дома. Кроме того, теперь можно корректно освободить крепость Торнбрайар.

Разработчики исправили исчезновение некоторых предметов со склада товаров после загрузки определённых сохранений. Ещё одна проблема могла заблокировать прохождение задания «Слова Аллустина», если при определённых условиях из игры пропадало письмо.

В управлении исправлен переход после навыка «Скачок» к «Усилить удар пальмары: спуск». В интерфейсе устранено мерцание текста, а для графики исправлена критическая ошибка, из-за которой игра могла аварийно завершаться при запуске с включённой генерацией кадров DLSS.

Отдельное внимание уделили локализации. Pearl Abyss исправила различные ошибки и улучшила качество текста на всех языках, а также устранила проблему с некорректным отображением арабского языка.

Наконец, обновление исправляет отображение внешнего вида доспехов в помещениях и проблему с внешностью Клиффа при определённых настройках экипировки и использовании Тканевой повязки ворона.