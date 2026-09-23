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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 729 оценок

Crimson Desert получила патч 2.03.02 - исправлены проблемы с квестами и исследованием мира

butcher69 butcher69

Crimson Desert получила обновление 2.03.02, которое исправляет несколько ошибок, способных препятствовать прохождению отдельных участков игры. Патч уже применён в Steam-версии для PC, а обновление для Steam-версии на Mac пока находится в процессе.

Одно из исправлений касается квеста «Таинственный котёл». В определённых ситуациях Гримнир не появлялся в нужном месте, из-за чего игроки могли столкнуться с проблемой во время прохождения задания.

Разработчики также исправили ошибку с отображением недавно обнаруженных объектов на карте. В некоторых регионах соответствующие значки не появлялись, из-за чего ориентироваться в исследованном мире становилось сложнее.

Ещё одна проблема была связана с локацией Убежище небес. Игра не распознавала силовое ядро, из-за чего дальнейшее прохождение становилось невозможным. После установки патча эта ошибка должна быть устранена.

Таким образом, обновление 2.03.02 не добавляет нового контента, но исправляет несколько проблем, связанных с квестами, картой и прохождением отдельных локаций. Разработчики продолжают выпускать небольшие патчи для устранения ошибок в Crimson Desert.

Обновления 51
29
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Darth Savitar

До выхода dlc не трогаем пока. Понял

5
Kenn1y

Короче, надо ждать версии 3.0.

3
Lua Tools

DenuvOwO не успевают пилить новые версии гипервизора 😂

1
olegusss

Да все уже. С месяц как прошел игру и все квесты. ) Что там разраб все патчит, непонятно).

1
Игорь Котюх

войсес 38 хоть и молодец но мне ка жится он поспешил взламывать Crimson Desert столько патчей уже вышло

1