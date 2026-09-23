Crimson Desert получила патч 2.03.02 - исправлены проблемы с квестами и исследованием мира

Crimson Desert получила обновление 2.03.02, которое исправляет несколько ошибок, способных препятствовать прохождению отдельных участков игры. Патч уже применён в Steam-версии для PC, а обновление для Steam-версии на Mac пока находится в процессе.

Одно из исправлений касается квеста «Таинственный котёл». В определённых ситуациях Гримнир не появлялся в нужном месте, из-за чего игроки могли столкнуться с проблемой во время прохождения задания.

Разработчики также исправили ошибку с отображением недавно обнаруженных объектов на карте. В некоторых регионах соответствующие значки не появлялись, из-за чего ориентироваться в исследованном мире становилось сложнее.

Ещё одна проблема была связана с локацией Убежище небес. Игра не распознавала силовое ядро, из-за чего дальнейшее прохождение становилось невозможным. После установки патча эта ошибка должна быть устранена.

Таким образом, обновление 2.03.02 не добавляет нового контента, но исправляет несколько проблем, связанных с квестами, картой и прохождением отдельных локаций. Разработчики продолжают выпускать небольшие патчи для устранения ошибок в Crimson Desert.