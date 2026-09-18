Crimson Desert получила патч 2.03: DLSS Ray Reconstruction обновили до новой Transformer-модели

Разработчики Crimson Desert выпустили обновление 2.03.00 для всех платформ. Патч сосредоточен на исправлении ошибок, повышении стабильности и включает обновление NVIDIA Streamline, которое добавляет новейшую Transformer-модель для DLSS Ray Reconstruction.
Главные изменения
Контент
- При переносе сохранений в новую игру серебро от 1000 единиц теперь выдаётся в виде Silver Rolls (свитков серебра), занимающих слот инвентаря.
- В фоторежим добавлена функция Precise Move для более точного управления камерой.
- Исправлена слишком высокая скорость лошадей соперников во время скачек.
- Устранена ошибка, из-за которой некоторые задания с ожиданием становились доступны мгновенно.
- Исправлена отмена боевого задания после сохранения и загрузки игры.
- Если игрок ещё не прочитал документ «Свидетельство дровосека», он продолжит появляться в мире.
- Исправлено некорректное появление NPC-проводника при повторном прохождении квеста «Тайны во тьме».
Управление
- Исправлена работа QTE после захвата медведем — реакция больше не зависит от конкретной нажатой клавиши.
- Изменены кнопки просмотра подробностей навыков в меню конюшни и управления питомцами.
- Устранена потеря управления во время задания «Расследование: Таинственный голос».
- Исправлено зависание персонажа при использовании некоторых предметов во время верховой езды.
Бой и передвижение
- Теперь можно прыгать во время бега по воде.
- Экипировка Waterwalkers позволяет планировать прямо во время водного бега.
- Исправлены случаи, когда отброшенные враги не падали со скал.
- Устранён баг, из-за которого спешивание с ATAG в воздухе наносило чрезмерный урон от падения.
Интерфейс и графика
- Исправлено дрожание текста при прокрутке интерфейса.
- Устранено некорректное отображение отдельных текстовых элементов.
- NVIDIA Streamline обновлен до версии 2.14.1 — DLSS Ray Reconstruction получила новейшую модель Transformer.
Локализация и прочее
- Улучшено качество локализации на всех поддерживаемых языках.
- Снижен визуальный шум на броне в помещениях.
- Исправлено неправильное отображение внешнего вида лошади при использовании одной из попон.
Обновление уже доступно в Steam (ПК и Mac), PlayStation, Xbox и Epic Games Store. Версия для Mac App Store пока находится в процессе распространения.