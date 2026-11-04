Crimson Desert получила патч 2.04.06: разработчики улучшили производительность и исправили десятки ошибок

Crimson Desert получила обновление 2.04.06, направленное преимущественно на исправление технических проблем и недочётов игрового процесса. Разработчики улучшили производительность в отдельных регионах, где наблюдалось падение частоты кадров, а также устранили сбой в Пайлуне, возникавший у владельцев видеокарт AMD с драйвером 26.10.1 при включённом кинематографическом режиме.

Значительная часть изменений касается заданий и взаимодействия с игровым миром. Исправлены ошибки, мешавшие завершать поручения первопроходцев и задания освоения, в том числе при наличии корабля рядом с якорной стоянкой. Кроме того, разработчики устранили проблемы с Камнями Бездны, эффектом награды за пятый уровень популярности в управлении и отображением значков разыскиваемых преступников на карте.

Несколько исправлений затронули морские путешествия и сражения. Теперь за уничтожение корабля-призрака и «Пьяного сома» гарантированно выдаются награды, а звук перезарядки корабельных орудий больше не должен воспроизводиться несколько раз. Также устранены ошибки с исчезновением товаров при переносе с корабля в повозку, некорректным перемещением персонажа после схода с судна и чрезмерно частыми репликами членов экипажа.

Отдельно стоит отметить исправление, связанное с одноручным мечом Lumen: оружие больше не должно разрушаться при определённых обстоятельствах, а для уже сломанных экземпляров добавили возможность восстановления. Патч также устраняет несколько причин вылетов, включая сбой при погружении за Дамиану с выбранным латиноамериканским испанским языком и проблемы в режиме свободного строительства.

Обновление 2.04.06 уже установлено в версиях Crimson Desert для Steam на PC и Mac.