Crimson Desert получила поддержку Intel Arc, но оптимизация и трассировка лучей всё ещё вызывают вопросы

Журналисты технического издания Hardware Unboxed снова проверили текущее состояние Crimson Desert на ПК и обратили внимание на важное изменение — игра наконец начала корректно работать на видеокартах Intel Arc.

Ранее владельцы этих GPU сталкивались с заметными графическими артефактами и нестабильным изображением. После выхода патча 1.03 разработчики из Pearl Abyss исправили проблему, благодаря чему игра стала корректно запускаться и отображать картинку на устройствах Intel.

Тем не менее тесты показали, что не все аспекты оптимизации доведены до идеала. Например, технология масштабирования XeSS, предназначенная для повышения производительности на видеокартах Intel, пока демонстрирует слабые результаты. В ходе тестирования изображение выглядело размытым, а прирост FPS оказался не таким значительным, как ожидалось.

Патч также немного улучшил освещение в игре. Особенно это заметно в закрытых помещениях, где ранее наблюдалась нестабильная работа световых эффектов. Однако одна из ключевых проблем — шумы при использовании трассировки лучей — полностью не исчезла. Частично уменьшить их можно с помощью функции Ray Reconstruction, но её включение серьёзно снижает производительность.

Система масштабирования DLSS 4.5 после обновления стала работать стабильнее: на старте игры она вызывала сильное мерцание изображения. Однако даже в текущем состоянии технология, по мнению специалистов Hardware Unboxed, уступает версии DLSS 4.0.

В результате тестирования журналисты пришли к выводу, что на данный момент лучший вариант для игры — запуск в нативном разрешении, поскольку использование апскейлинга может ухудшать чёткость текстур.