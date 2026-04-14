Crimson Desert получила поддержку Intel Arc, но оптимизация и трассировка лучей всё ещё вызывают вопросы

Журналисты технического издания Hardware Unboxed снова проверили текущее состояние Crimson Desert на ПК и обратили внимание на важное изменение — игра наконец начала корректно работать на видеокартах Intel Arc.
Ранее владельцы этих GPU сталкивались с заметными графическими артефактами и нестабильным изображением. После выхода патча 1.03 разработчики из Pearl Abyss исправили проблему, благодаря чему игра стала корректно запускаться и отображать картинку на устройствах Intel.
Тем не менее тесты показали, что не все аспекты оптимизации доведены до идеала. Например, технология масштабирования XeSS, предназначенная для повышения производительности на видеокартах Intel, пока демонстрирует слабые результаты. В ходе тестирования изображение выглядело размытым, а прирост FPS оказался не таким значительным, как ожидалось.
Патч также немного улучшил освещение в игре. Особенно это заметно в закрытых помещениях, где ранее наблюдалась нестабильная работа световых эффектов. Однако одна из ключевых проблем — шумы при использовании трассировки лучей — полностью не исчезла. Частично уменьшить их можно с помощью функции Ray Reconstruction, но её включение серьёзно снижает производительность.
Система масштабирования DLSS 4.5 после обновления стала работать стабильнее: на старте игры она вызывала сильное мерцание изображения. Однако даже в текущем состоянии технология, по мнению специалистов Hardware Unboxed, уступает версии DLSS 4.0.
В результате тестирования журналисты пришли к выводу, что на данный момент лучший вариант для игры — запуск в нативном разрешении, поскольку использование апскейлинга может ухудшать чёткость текстур.
Бета-тестеры с удовольствием:
К сожалению не верю, что разработчик сможет это поправить. Видно что движок просто не может в полной мере принять в себя технологию NVIDIA , а без неё это тихий ужас.
С одной стороны с каждым патчем они пытаются исправлять проблемы, с другой стороны приносят новые( база) , в последнем патче стала отвратительная прогрузка текстур ( дистанция их сократилась до метров 10 игрового пространства в некоторых местах( крыши в Пайлуне , камушки, все дальние объекты зданий и т.д.)) . Мерцания при RR стало меньше, но они всё равно есть . Они добавили ползунок для тесселяции , но не убрали баг тесселяции снизу экрана который очень заметен при DLAA . Для включения данного ползунка надо включить качество моделей выше чем низкие , но само качество моделей они не поправили ( всё тот же артефакт на границах объекта)
Гдето могут напрочь отсутствовать тени , их отсутствие действительно стало меньше после патчей, но в определённый момент(погода и время суток) ,всё рано бывает такое...
При определённом повороте камеры к источнику света , очень редко но может быть пикселизорванный свет и тени на картинке, ощущения шума света , гуляющие пиксели . Прям редко такое.
Жаль конечно, но с каждым патчем я более уверен в том, что игру в плане визуала просто невозможно отполировать .
Бета холопы в работе, бесплатно пашут каждый день спасибо вам большое. Мы подождём релиза 😂