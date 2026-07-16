Crimson Desert получила поддержку кросс-сохранений - теперь прогресс можно переносить между PC и консолями

Студия Pearl Abyss выпустила обновление 1.14.00 для приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert. Главным нововведением патча стала долгожданная поддержка кросс-сохранений, позволяющая продолжать прохождение на разных платформах без потери прогресса.

Новая функция уже доступна владельцам версий для PlayStation, Xbox, Steam и Epic Games Store. Чтобы воспользоваться кросс-сохранением, необходимо иметь копию игры на той платформе, куда планируется перенести прогресс. Таким образом, игроки смогут свободно переключаться между ПК и консолями, используя один и тот же файл сохранения.

Помимо этого, обновление включает ряд исправлений и улучшений. Разработчики устранили ошибку, мешавшую завершить квест «Гномья забота», исправили проблему, из-за которой персонаж мог потерять управление во время взаимодействия с кроватью, если на неё забирался питомец, а также скорректировали работу некоторых навыков в боевой системе. В частности, для Дамианы изменили комбинацию активации умения «Шаг в небо», чтобы она соответствовала навыку «Вертикальный полёт» Унки, а также исправили сбой, прерывавший использование «Скачка» во время свободного падения.

Обновление также улучшает локализацию на всех поддерживаемых языках и устраняет несколько технических ошибок. Среди них — некорректная анимация персонажа при быстром движении транспорта, отсутствие звукового эффекта после победы над Превусом Древним, зацикливание звука после использования «Сферы Атора» и проблема с перемещением NPC через открытые ворота палисада.

Патч уже доступен на поддерживаемых платформах. Для версии Steam на macOS его выпуск пока находится в процессе. Новое обновление делает Crimson Desert не только удобнее для игроков, использующих несколько устройств, но и продолжает полировать игру за счёт исправления наиболее заметных технических недочётов.