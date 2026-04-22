Crimson Desert получила свой первый HD-пак текстур

Моддер nopoPak выпустил первый HD-пак текстур для новой однопользовательской игры Pearl Abyss, Crimson Desert. Этот пакет призван улучшить качество некоторых текстур каменной поверхности в Эрнанде.

Заранее уточню: этот пакет не включает ничего другого. Он не улучшает текстуры ландшафта, деревьев или зданий. Он охватывает только текстуры каменной поверхности в Эрнанде. Тем не менее, это хорошее начало для будущих HD-паков текстур. Его размер всего 66 МБ

Углубляясь в детали, мод включает только текстуры булыжника, плитняка, гравия и грунта. Они в основном встречаются в локациях региона Эрнанда, но используются и в других местах.

По словам моддера, в стандартных текстурах отсутствовали некоторые карты затенения (AO). В новых модифицированных текстурах они присутствуют. Некоторые текстуры практически идентичны оригиналам, поскольку созданы на основе одного и того же базового ресурса. Когда это было невозможно, моддер воссоздал остальные текстуры в том же стиле с улучшенной детализацией.