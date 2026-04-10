Crimson Desert получит масштабные обновления: уровни сложности, новые наряды, питомцы и улучшенная графика уже скоро

Разработчики Crimson Desert поделились подробностями крупных обновлений, которые выйдут в период с апреля по июнь. За три недели после открытия мира Пайвела команда внимательно изучила отзывы игроков и готовит ряд изменений, направленных на углубление геймплея и улучшение удобства.

Одним из ключевых нововведений станут повторные сражения с боссами — теперь игроки смогут заново бросать вызов сильнейшим противникам и оттачивать боевые навыки. Также появится функция повторных осад, расширяющая возможности масштабных сражений. Дополнительно внедрят настройки сложности с тремя уровнями, что позволит адаптировать игру под любой стиль прохождения.

Серьёзные изменения ждут и персонажей: Дамиана и Унка получат новые способности, а игрокам дадут возможность скрывать оружие за спиной для лучшего погружения. В игру добавят новые костюмы, включая ранее недоступные для экипировки.

Разработчики расширяют и небоевые механики. Появятся специализированные склады для ресурсов, еды, одежды и коллекционных предметов, что упростит управление инвентарём. Также в мире появятся новые питомцы и средства передвижения с возможностью экипировки брони.

Отдельное внимание уделено технической стороне: улучшится интерфейс, управление станет более гибким благодаря настройке клавиш, а качество дальних планов заметно вырастет. Обновлённая графика повысит реалистичность Пайвела, хотя и увеличит размер патчей.

Кроме того, разработчики выпустят бесплатное DLC с саундтреком в Steam. Все изменения находятся в разработке и могут измениться, но уже ясно — Crimson Desert ждёт одно из самых масштабных обновлений с момента запуска.