Crimson Desert получит поддержку видеокарт Intel Arc

Разработчики Crimson Desert официально подтвердили, что добавят поддержку видеокарт Intel Arc. Изначально игра блокировала запуск на этих GPU, а студия Pearl Abyss рекомендовала игрокам оформлять возврат средств. Однако после резкой критики сообщества и вмешательства самой компании Intel, разработчики изменили позицию и начали работу над обеспечением совместимости.
На данный момент полноценная поддержка еще не реализована, но процесс запущен. В недавнем обновлении (v.1.00.03) были сделаны первые шаги: игра перестала выдавать ошибку при запуске, хотя у многих пользователей всё ещё возникают проблемы с черным экраном или вылетами. Pearl Abyss обновила раздел FAQ, указав, что они готовят обновление для обеспечения «плавного и стабильного игрового процесса».
В настоящее время мы работаем над обеспечением совместимости и оптимизацией для видеокарт Intel Arc, чтобы Crimson Desert была доступна и для этой системы. Мы готовим обновление для стабильной и комфортной игры. Просим вас проявить терпение до выхода соответствующего обновления. Приносим извинения за возникшее недопонимание, вызванное из-за некорректной информации в Часто задаваемых вопросах, где указывалась поддержка Intel Arc. Пожалуйста, рассматривайте это сообщение как официальную и актуальную информацию по данному вопросу.
Для корректной работы игрокам рекомендуется дождаться финальных патчей совместимости и регулярно обновлять драйверы Intel. Прямое сотрудничество между Intel и Pearl Abyss дает надежду на скорое исправление ситуации.
Несмотря на подтвержденную поддержку, до выхода финальных обновлений опция возврата средств остается актуальной рекомендацией для пользователей, не готовых ожидать завершения работ
Интел денег занесли видимо. Иначе могут последовать долгосрочные негативные последствия.
А что случилось?
