Crimson Desert получит поддержку видеокарт Intel Arc

Разработчики Crimson Desert официально подтвердили, что добавят поддержку видеокарт Intel Arc. Изначально игра блокировала запуск на этих GPU, а студия Pearl Abyss рекомендовала игрокам оформлять возврат средств. Однако после резкой критики сообщества и вмешательства самой компании Intel, разработчики изменили позицию и начали работу над обеспечением совместимости.

На данный момент полноценная поддержка еще не реализована, но процесс запущен. В недавнем обновлении (v.1.00.03) были сделаны первые шаги: игра перестала выдавать ошибку при запуске, хотя у многих пользователей всё ещё возникают проблемы с черным экраном или вылетами. Pearl Abyss обновила раздел FAQ, указав, что они готовят обновление для обеспечения «плавного и стабильного игрового процесса».

В настоящее время мы работаем над обеспечением совместимости и оптимизацией для видеокарт Intel Arc, чтобы Crimson Desert была доступна и для этой системы. Мы готовим обновление для стабильной и комфортной игры. Просим вас проявить терпение до выхода соответствующего обновления. Приносим извинения за возникшее недопонимание, вызванное из-за некорректной информации в Часто задаваемых вопросах, где указывалась поддержка Intel Arc. Пожалуйста, рассматривайте это сообщение как официальную и актуальную информацию по данному вопросу.

Для корректной работы игрокам рекомендуется дождаться финальных патчей совместимости и регулярно обновлять драйверы Intel. Прямое сотрудничество между Intel и Pearl Abyss дает надежду на скорое исправление ситуации.

Несмотря на подтвержденную поддержку, до выхода финальных обновлений опция возврата средств остается актуальной рекомендацией для пользователей, не готовых ожидать завершения работ