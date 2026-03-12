Crimson Desert получит защиту Denuvo

Несколько дней появилась информация о том, что директор по маркетингу и PR студии Pearl Abyss якобы сообщил о том, что компания не станет использовать защиту Denuvo в Crimson Desert, "поскольку для них главное это приоритет производительности, одиночного опыта, доверие сообществу и техническая открытость".

Однако оказалось, что информация была фейком: в действительности на подкасте на вопрос об используемой защите разработчик сказал "что не знает ответ на этот вопрос".

Сегодня студия обновила страницу игры в Steam, где появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo. Недовольные пользователи уже обвиняют разработчиков в обмане и умышленном сокрытии информации о защите практически до самого релиза игры. При этом многие отмечают, что студия сделала невероятно глупую ошибку, ведь игру все равно взломают через гипервизор в первые же дни или даже часы.

Пиратам остаётся надеяться, что гипервизор-взломщики поскорее закончат с составлением документации по использованию гипервизора и вернутся к взломам Denuvo.