Crimson Desert получит защиту Denuvo

Несколько дней появилась информация о том, что директор по маркетингу и PR студии Pearl Abyss якобы сообщил о том, что компания не станет использовать защиту Denuvo в Crimson Desert, "поскольку для них главное это приоритет производительности, одиночного опыта, доверие сообществу и техническая открытость".
Однако оказалось, что информация была фейком: в действительности на подкасте на вопрос об используемой защите разработчик сказал "что не знает ответ на этот вопрос".
Сегодня студия обновила страницу игры в Steam, где появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo. Недовольные пользователи уже обвиняют разработчиков в обмане и умышленном сокрытии информации о защите практически до самого релиза игры. При этом многие отмечают, что студия сделала невероятно глупую ошибку, ведь игру все равно взломают через гипервизор в первые же дни или даже часы.
Пиратам остаётся надеяться, что гипервизор-взломщики поскорее закончат с составлением документации по использованию гипервизора и вернутся к взломам Denuvo.
Ну у меня все просто. Я оформил предзаказ когда узнал, что денуво не будет, и отменил предзаказ когда узнал, что он будет
Наипать пиратов -- благое дело, особенно тех, кто любит постить мемасики вроде "если покупка -- это не владение, то пиратство -- не воровство".
Для остальных, кто собирался приобрести сабж или уже сделал это, ничего не изменится. Для всего прочего давно придуманы цивилизованные способы узнать, что из себя представляет проект, начиная от косвенных в виде роликов и обзоров и заканчивая 2-часовым демо до возврата.
Всякими анальными гипервизорами пользуется полтора землекопа, так что правильно сделали.
Подобные проекты нужно защищать от халявщиков, и той же китайской Обезьяне Денува никак не помешала стать хитом продаж.
Просто эталонные пи3даболы.
Это БУКВАЛЬНО нaeбалово, они специально скрыли невыгодную информацию, чтобы игроки охотнее делали предзаказы. Вот теперь я действительно переживаю на счёт проекта, хорошо, что предзаказ не делал.
Это вам не Резьба 9 на 10 часов. Игру такого масштаба стоит купить.