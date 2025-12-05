Crimson Desert появилась на PC Gaming Show с новым трейлером

Ролевой экшен Crimson Desert возвращается с новым трейлером на PC Gaming Show: Most Wanted 2025, напоминающим нам о дате выхода: всего через несколько месяцев мы сможем получить доступ к видеоигре.

Вы играете за Седогрива Клиффа, на которого нападает враждующая банда и оставляет его умирать. В поисках пропавших спутников вы будете исследовать континент Пайвелл, используя вышеупомянутые виды транспорта.

В трейлере можно увидеть различные игровые фрагменты, в том числе сцены, где мы катаемся на различных существах, включая дракона, на котором можно летать над различными игровыми регионами.