ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 333 оценки

Crimson Desert появилась на PC Gaming Show с новым трейлером

monk70 monk70

Ролевой экшен Crimson Desert возвращается с новым трейлером на PC Gaming Show: Most Wanted 2025, напоминающим нам о дате выхода: всего через несколько месяцев мы сможем получить доступ к видеоигре.

Вы играете за Седогрива Клиффа, на которого нападает враждующая банда и оставляет его умирать. В поисках пропавших спутников вы будете исследовать континент Пайвелл, используя вышеупомянутые виды транспорта.

В трейлере можно увидеть различные игровые фрагменты, в том числе сцены, где мы катаемся на различных существах, включая дракона, на котором можно летать над различными игровыми регионами.

16
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Jesse Faden

Конечно жду и всё такое, но вот что-то какой-то меха-костюм с пушками и лучами прям немного расстраивает, как-будто они перемудрили. Рад буду ошибиться

3
WerGC

игра не плохая но роботы не в тему

Dasdag

За тысячу километров воняет тухлой корейщиной от этой ссанины.