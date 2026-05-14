Crimson Desert преодолела 150 тысяч отзывов в Steam и удерживает высокий рейтинг, несмотря на критику сюжета

Crimson Desert продолжает набирать популярность в Steam — на момент написания новости у игры уже более 150 тысяч пользовательских обзоров, и общий рейтинг остаётся на уровне «очень положительный».
На фоне того, как быстро меняется настроение аудитории в Steam даже из-за небольших обновлений в других играх, такой результат выглядит особенно примечательно. При этом пользователи вовсе не идеализируют проект: сюжет регулярно становится объектом критики.
Игроки отмечают, что история о наёмнике Клиффе и его стремлении восстановить честь своей фракции выглядит менее проработанной, чем сам открытый мир. Некоторые сравнивают повествование с набором событий без глубокой логики, а отдельные миссии вызывают раздражение из-за однообразной подачи.
Тем не менее даже критически настроенные пользователи часто оставляют положительные отзывы. В них подчёркивается, что игру можно одновременно ругать и получать от неё удовольствие — за счёт масштабного мира, разнообразных механик и зрелищных сражений.
Ранее Pearl Abyss признавалась, что не уделила сюжету столько внимания, сколько планировалось, сосредоточившись на полировке геймплея. Судя по текущим отзывам, такой подход не отпугнул аудиторию.
Как можно критиковать то, чего нет?
Как вы задрали, о вкусах не спорят, не нравится кримса - идите играйте в вангард и другой повесточный кал. Здесь слабый сюжет, это не ведьмак, и не рдр, но здесь тоже есть чем заняться, и игру постоянно обновляют, добавляя что-то новое, и вообще пойду в дьябло сезон закрывать)
Так если в нее интересно именно играть, то в чем проблема? Я вот безумно люблю серию драгонс догма, в нем так же сюжет сильно номинальный, но просто бегать туда сюда уже весьма увлекательно благодаря геймплею. А вот кримсон решила пока не трогать т.к. там много патчей еще впереди)
Ну такое... я большой любитель медитативных игр по типу RDR или KCD. Но Кримсон меня на долго не удержал. Всё какое-то унылое, скучное, однообразное, не цепляющее. А главный герой такой же пресный как и Итан в Резике Вилладж, даже ещё более пресный чем Итан. Графика вот впечатляет, но только на одну неё смотреть быстро надоедает.
Под конец игры думаю, ну по любому есть скрытый эпилог или завязка на DLC , припёрся я значиться в Crimosn Desert , ну то есть в биом Богровой пустыни и думаю, ну ведь название игры не спроста в честь данного региона , пошарился я там вплоть до Варнии и обнаружил...