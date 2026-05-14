Crimson Desert преодолела 150 тысяч отзывов в Steam и удерживает высокий рейтинг, несмотря на критику сюжета

Crimson Desert продолжает набирать популярность в Steam — на момент написания новости у игры уже более 150 тысяч пользовательских обзоров, и общий рейтинг остаётся на уровне «очень положительный».

На фоне того, как быстро меняется настроение аудитории в Steam даже из-за небольших обновлений в других играх, такой результат выглядит особенно примечательно. При этом пользователи вовсе не идеализируют проект: сюжет регулярно становится объектом критики.

Игроки отмечают, что история о наёмнике Клиффе и его стремлении восстановить честь своей фракции выглядит менее проработанной, чем сам открытый мир. Некоторые сравнивают повествование с набором событий без глубокой логики, а отдельные миссии вызывают раздражение из-за однообразной подачи.

Тем не менее даже критически настроенные пользователи часто оставляют положительные отзывы. В них подчёркивается, что игру можно одновременно ругать и получать от неё удовольствие — за счёт масштабного мира, разнообразных механик и зрелищных сражений.

Ранее Pearl Abyss признавалась, что не уделила сюжету столько внимания, сколько планировалось, сосредоточившись на полировке геймплея. Судя по текущим отзывам, такой подход не отпугнул аудиторию.