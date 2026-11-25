Приключенческий экшен Crimson Desert от южнокорейской студии Pearl Abyss стал одним из главных претендентов на награды ежегодной церемонии Grand Game Awards 2026. Проект представлен сразу в одиннадцати категориях, две из которых определяют лучшую игру года.

Для студии Pearl Abyss, чей проект ранее уже завоевал восемь наград на премии GOTY, грядущая церемония станет очередной возможностью пополнить список достижений. Организаторы Grand Game Awards отметили игру как за художественные и технические качества, так и за работу с аудиторией и региональную адаптацию.

Полный список номинаций Crimson Desert на Grand Game Awards 2026:

Grand Game of the Year — Главная игра года;

Your Grand Game of the Year — Главная игра года по версии игроков;

Best Role Playing Game — Лучшая ролевая игра;

Best Adventure Game — Лучшая приключенческая игра;

Best Game Design — Лучший геймдизайн;

Best Art Direction — Лучшее художественное оформление;

Best Technical Achievement — Лучшее техническое исполнение;

Best DLC — Лучшее дополнение;

Best Community Support — Лучшая поддержка сообщества;

Best Localization Arab — Лучшая арабская локализация;

Collector of the Year — Коллекционное издание года.

Пользовательское голосование уже открыто на официальном сайте премии. Сама церемония награждения состоится 17 декабря 2026 года.